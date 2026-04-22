スマホで動画を見まくる人にとって夢のキーワードが、いわゆる「使い放題」「ギガ無制限」でしょう！ ドコモ／au／ソフトバンクと3大キャリアの使い放題系プランは月8000～1万円。家族割引や回線セット割があればもう少し安くなりますが、一人暮らしだとそれも難しい……。

でも、実は月2000～3000円前後で「使い放題」が可能なスマホの料金プランや格安SIMは存在しています。そこで今回は「使い放題可能な格安SIM」を選ぶ際のポイントや、編集部がおすすめするベスト5のサービスを紹介します。ぜひ契約の参考にしてください！

使い放題が可能な格安SIMを選ぶポイント（1）「速度」使い放題時の速度を確認

3大キャリアの主力プランと比べると、料金がずっと安いだけに「使い放題が可能な格安SIM」は通信速度などでいくつかの制限があるのが一般的です。ただ、スマホで動画を見るだけなら、実は通信速度はそこそこでもOK。画質次第で1.5～3Mbps程度でも十分楽しめますし、SNS中心ならそれ以下の速度でも問題ありません。

若干の制約を受けつつ料金を抑えるか、余計なことは気にしたくないので、料金をドーンと払っても3大キャリアの使い放題系プランを選ぶか。そこはユーザーの選択次第です。

使い放題が可能な格安SIMを選ぶポイント（2）「ネットワーク」利用しているネットワークの種類

使われているネットワークの種類も重要になります。後述するように楽天モバイルは3000円強での使い放題が売りですが、ネットワーク面ではやや不安。特に都心部では最近は混雑が目立ちますし、逆に人口が少ない場所でもエリアに課題を抱えます。

また、3大キャリアからネットワークを借りて、サービスを展開している格安SIMの場合は、自分がよく使う場所で通信が問題ないキャリアを選べるかどうかも気になります。

使い放題が可能な格安SIMを選ぶポイント（3）「料金」一番重要なのは当然コレ

そして一番重要なのはやっぱり月々の支払い額でしょう。とことん安さを追求するか、料金は少し高くてもある程度快適に使えるサービスを選ぶのか、それとも余計なことは考えたくないので、3大キャリアの主力プランに入るか。繰り返しになりますが、ユーザーの選択次第です。

次ページでは、編集部がおすすめする使い放題が可能な格安SIM、5サービスを紹介します！