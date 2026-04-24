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【2026年版】最新デジタル機器おすすめベスト5 第41回

ビデオ会議に不可欠なウェブカメラ　すぐに必要なときに買って◎な製品はコレ

【決定版】とりあえず買うなら！ 5000円以下のウェブカメラのベスト5【2026年4月版】

2026年04月24日 12時00分更新

文● 二子／ASCII

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　テレワークやビデオ会議が日常の今、パソコンに不可欠な周辺機器が「ウェブカメラ」です。2000円程度の安価なものから数万円までいろいろですが、ビデオ会議中心なら安価な製品でも十分な性能を持っています。

　それでもたくさんの製品がある中、どれを選んだらいいか迷います。そこでとりあえずコレを買っておくと困らない、5000円以下でベスト5の製品を紹介します。製品選びの参考にしてください！

ウェブカメラ

実売5000円以下のウェブカメラを紹介します！

【目次】

5000円以下のウェブカメラを選ぶポイント
　ポイント1：「映像の解像度」この価格帯ではフルHD／30fpsが基本
　ポイント2：「映像の画角」実は広ければいいとは限らない
　ポイント3：「マイク性能」相手への印象に実は大変重要

ASCII編集部が選ぶ「5000円以下のウェブカメラ」ベスト5
　ロジクール「Brio 100 C660GR」
　ロジクール「HD Webcam C270n」
　エレコム「UCAM-C820ABBK」
　バッファロー「BSW300MBK」
　アンカー・ジャパン「Anker PowerConf C200」

5000円以下のウェブカメラを選ぶポイント（1）「映像の解像度」この価格帯ではフルHD／30fpsが基本

　ウェブカメラは「とにかく映りさえすればいい」という人もいるでしょうが、取引先なども参加する大事なビデオ会議であれば、自分の顔は綺麗に映った方が間違いなく好感度アップです。

　低価格帯のウェブカメラの場合は、解像度はフルHD（1920×1080）かHD（1280×720）のどちらか。オススメはこの価格帯でも断然前者。HD解像度ではノートパソコン内蔵のカメラと大差ない製品が多くなります。

ウェブカメラ

ウェブカメラで200万画素と書かれている製品はイコールでフルHDの意味です（1920×1080＝207万3600）

　フレームレートは1秒あたりのフレーム数で表現しますが、この価格帯では30fpsが大半。上位モデルの60fpsだとより滑らかな映像になりますが、ビデオ会議ではそこまで気にする人は少ないです。

5000円以下のウェブカメラを選ぶポイント（2）「映像の画角」実は広ければいいとは限らない

　続いて、製品ごとに案外差があるのが「画角」です。90度前後の製品の場合、より広い範囲を映すことができますが、背景の余計な部分まで映像に入って、微妙に困ることも。

　逆に60度前後のカメラだと、複数人で映像に入る場合（たとえば家族の様子を遠くに住む知人に見せたい場合）に使いづらいです。用途に合わせて選びたい部分です。

5000円以下のウェブカメラを選ぶポイント（3）「マイク性能」相手への印象に実は大変重要

　マイク性能も実は超重要。特定の方向の音声のみ拾うタイプ（1人で使うときに便利、「指向性マイク」とも）や、360度拾うタイプ（複数人で参加する際に便利）といろいろです。また、ノイズキャンセリング機能の有無もチェックしたいです。

　ただ、最近のノートパソコンだとマイク性能を重視する製品も増えています。ヘタなウェブカメラのマイクより、音質がいいということも多いので、ノートパソコンユーザーだとまずは内蔵マイクでどんな感じか、会社の同僚や知人を相手に試してみるといいでしょう。

ウェブカメラ

マイク性能も重要な要素です

　次ページでは、編集部がおすすめする5000円以下のウェブカメラ5製品を紹介します！

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