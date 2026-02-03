このページの本文へ

【2026年版】最新デジタル機器おすすめベスト5 第11回

【決定版】“ギガ無制限”な格安SIMのおすすめベスト5【2026年2月版】

2026年02月03日 12時00分更新

文● 二子／ASCII

　スマホで動画を見まくる人なら、夢のキーワードが「ギガ無制限」でしょう！　ドコモ／au／ソフトバンクと3大キャリアだと「ギガ無制限」の月額料金は8000～9000円。家族割引や回線セット割があれば大分安くなりますが、正直この金額は痛い……。

　でも、実は2000～3000円前後で「ギガ無制限」が可能なスマホの料金プランや格安SIMは存在しています。「ギガ無制限の格安SIM」を選ぶ際のポイントや、編集部がおすすめするベスト5のサービスを紹介します。ぜひ参考にしてください！

「ギガ無制限」の文字には心惹かれます！

【目次】

ギガ無制限の格安SIMを選ぶポイント
　ポイント1：使い放題時の速度をチェック
　ポイント2：ネットワークの種類
　ポイント3：もちろん一番重要な料金

編集部が選ぶ「ギガ無制限の格安SIM」ベスト5
　楽天モバイル「Rakuten最強プラン」
　KDDI「povo2.0」
　mineo「マイピタ 30GB」
　mineo「マイそく スタンダード」
　NTTドコモ「ahamo」

ギガ無制限の格安SIMを選ぶポイント（1）「使い放題時の速度をチェック」

　3大キャリアのメインプランと比べると、料金が断然安いだけに「ギガ無制限の格安SIM」は通信速度などのいくつかの制限があるのが一般的です。ただ、スマホで動画を見るだけなら、画質はそんなに高くなくてもいいので、1.5～3Mbps程度あれば十分楽しめますし、それ以下の速度でもSNS中心なら問題ありません。

　若干の制約を受けつつ料金を抑えるか、余計なことは気にしたくないので、料金が高くても3大キャリアの使い放題系プランを選ぶかはユーザー次第と言えるでしょう。

速度や使える時間帯に制限がある代わりに、料金を抑えての使い放題を実現しているサービスもあります

ギガ無制限の格安SIMを選ぶポイント（2）「ネットワークの種類」

　使われているネットワークの種類も重要になります。楽天モバイルは低料金が売りですが、ネットワーク面、特に人口が少ない場所では3大キャリアと比べてのエリアはやや心配です。また、3大キャリアからネットワークを借りて、サービスを展開している格安SIMの場合は、自分がよく使う場所で問題ないキャリアを選べるかどうかも気になります。

povo2.0はauと同じ通信品質であることが売りです

ギガ無制限の格安SIMを選ぶポイント（3）「もちろん一番重要な料金」

　そしてやっぱり一番重要なのは料金でしょう。とことん安さを追求するか、料金は少し高くてもある程度快適に使えるサービスを選ぶのか、それとも余計なことは考えたくないので、3大キャリアの主力プランに入るか。料金を節約したいのであれば、面倒であってもユーザーが選択する必要があります。

　次ページでは、ASCII編集部がおすすめするギガ無制限の格安SIM、5サービスを紹介します！

