【2026年版】最新デジタル機器おすすめベスト5 第21回

【決定版】月30GB以上 ギガが大量に使える格安SIMのおすすめベスト5【2026年2月版】

2026年02月23日 17時40分更新

文● 二子／ASCII

　スマホで動画を見るのが当たり前になって、各キャリアとも月30GB程度の“ギガ”が使えて、しかもオトク！ という料金プランに力を入れています。月30GBの容量がどの程度かと言えば、「自宅にはWi-Fiに接続し、外では1日1～2時間程度は動画を見る」といった使い方なら十分です。

　というわけで、今回は月3000円程度で「ギガが大量に使える格安SIM」をピックアップ。選ぶ際のポイントや、編集部がおすすめするベスト5のSIMを紹介します。ぜひ参考にしてください！

【目次】

月30GB以上 ギガが大量に使える格安SIMを選ぶポイント
　ポイント1：料金　月額3000円が目安
　ポイント2：かけ放題や海外ローミングなど追加サービスにも注目
　ポイント3：ネットワークの繋がりやすさや速度

編集部が選ぶ「月30GB以上 ギガが大量に使える格安SIM」ベスト5
　NTTドコモ「ahamo」
　ソフトバンク「LINEMOベストプランV」
　KDDI「povo2.0」
　楽天モバイル「Rakuten最強プラン」
　日本通信SIM「合理的50GBプラン」

月30GB以上 ギガが大量に使える格安SIMを選ぶポイント（1）料金　月額3000円が目安

　格安SIMというからには、やっぱり気になるのが料金。その基準になっているのが「月30GBで約3000円」です。これはドコモ「ahamo」が導入したもので（開始当初は月20GB）、大手キャリアによるサービスとしては非常にインパクトがある内容でもあり、各社の基準となりました。

格安SIM

月30GBで2970円のドコモ「ahamo」。スマホの料金と言えば、8000円、1万円が当たり前のように考えていた人も多い中で登場した料金プランということもあり、インパクトがありました

月30GB以上 ギガが大量に使える格安SIMを選ぶポイント（2）かけ放題や海外ローミングなど追加サービスにも注目

　格安SIMは「サービスをシンプルにする代わりに料金は格安」が基本ですが、それでも細かく見ていくと細かな差異があります。たとえば、ドコモ「ahamo」やLINEMO「LINEMOベストプランV」だと、1回5分までの通話定額がセット、またその「ahamo」では月30GB分のギガを海外ローミングでも追加料金なしで利用できる点もアピールポイントになっています。

格安SIM

ドコモ「ahamo」は海外ローミングで追加料金不要。これは他社が全然追従できていないほどに実はオトクな内容です

月30GB以上 ギガが大量に使える格安SIMを選ぶポイント（3）ネットワークの繋がりやすさや速度

　ネットワークの違いも選ぶ際のポイントになるでしょう。ここ数年の都心部ではドコモの苦戦が伝えられており、実際にそれは実感できます。一方で地方部では状況は違うでしょう。また、大手キャリアの回線を借り受けてサービスを提供する「MVNO」と呼ばれる事業者では、どうしても混雑する平日昼休みの通信速度に弱点があります。この「ネットワーク」の部分も選ぶ際の要素になります。

　次ページでは、ASCII編集部がおすすめする「ギガが大量に使える格安SIM」5サービスを紹介します！

