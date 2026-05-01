マウスにお金を使うと、仕事の効率が全然違ってきます！
【決定版】仕事の効率アップ！ 5000円以下のマウスおすすめベスト5【2026年5月版】
2026年05月01日 12時00分更新
PCを操作するときにキーボードとともに重要なのがマウス！ 1000円程度でも買えますが、毎日の仕事で使うなら、もう少し予算を上乗せして3000～5000円程度で考えたいところ。操作のスムーズさや機能で単なる“安物”とは全然違います。
それでもパソコン売場やECサイトに行くと、たくさんの製品があって、どれを選ぶかとても悩みます。そこで選び方とともに編集部が選ぶ5000円以下の仕事用マウスでベスト5の製品を紹介！ 購入時の参考にしてください！（【2026年2月版】はこちら）
【目次】
5000円以下の仕事用マウスを選ぶポイント
ポイント1：「接続方式」ノートPCで使うならBluetoothが便利
ポイント2：「ボタンの数やホイール」側面ボタンで使い勝手は大違い
ポイント3：持ち運ぶならサイズや静音対応もチェック
ASCII編集部が選ぶ「5000円以下の仕事用マウス」ベスト5
ロジクール「M650 Signatureワイヤレスマウス」
ロジクール「Signature Plus M750」
ロジクール「Marathon Mouse M705m」
バッファロー「BSMBB705」
エレコム「M-XGM30BBSK」
5000円以下の仕事用マウスを選ぶポイント（1）「接続方式」ノートPCで使うならBluetoothが便利
今から仕事用にマウスを購入するなら、ケーブルが邪魔にならない無線式が断然オススメですが、その接続方式としては専用のUSBアダプターを用いるタイプと、Bluetoothタイプ、そしてその両方に対応している製品があります。
今のほぼすべてのノートパソコンはBluetooth機能を持っているので、ノートパソコンと組み合わせるなら断然Bluetoothタイプでしょう。また、複数のパソコンを使い分ける場合には、接続先を切り替えて使える製品もあります。
5000円以下の仕事用マウスを選ぶポイント（2）「ボタンの数やホイール」側面ボタンで使い勝手は大違い
マウスのボタンについては、左右ボタンとホイールが基本で、それ以上あっても邪魔になるだけという意見もありますが、やはり側面にボタンが1つまたは2つあると使い勝手は全然違ってきます。
側面ボタンは一般にウェブブラウザーの「進む」「戻る」に割り当てることが多いのですが、前に見ていたページに戻るとき、側面ボタンで1つで移動できるか、ツールバーまでカーソルを移動してアイコンをクリックするか、わずかな作業のようで、日々積み重なると膨大な差が発生します。
ホイールを重要視する人は多いでしょう。大量の資料を捌くときに高速スクロール、Excelの操作に左右チルトがあると作業の効率が高まります。
5000円以下の仕事用マウスを選ぶポイント（3）持ち運ぶならサイズや静音対応もチェック
ノートパソコンを持ち歩くついでに、マウスもカバンに入れている人は多いでしょう。その場合はやはりサイズや重量は気になるところです。持ち運ぶなら100g以下の製品が◎。また、外で使う場合はマウスからの「カチカチ」のクリック音も気になるかも。その場合は、静音性を売りにしている製品を選びたいところです。
次ページでは、編集部がおすすめする5000円以下の仕事用マウス5製品を紹介します！
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