ナノバブル、どれ選べばいい？ 1万円切りで“節水もできる”SANEIのシャワーヘッドが割引中

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【Amazonで16％オフ】

SANEI ウルトラファインバブルシャワーヘッド「レイニーメタリック」をチェック！

SANEIのウルトラファインバブルシャワーヘッド「レイニーメタリック」がAmazonで割引対象。参考価格10,727円のところ、16％オフの8,991円で販売中。

毎日当たり前のように使っているシャワー。壊れない限りは買い替えるきっかけもなく、そのまま使い続けている人も多いはず。ただ、最近よく耳にする「ナノバブル」や「節水」という言葉を聞くと、少し気になるのも事実。

とはいえ、いざ調べてみると価格がネックになりやすいジャンルでもある。数万円クラスが並ぶ中で、「試すにはちょっと高いな」と手が止まることも少なくない。そんな中で、無理なく選べる価格に収まっているのが、SANEIのこのシャワーヘッドだ。

①水の当たり方が変わる、極細水流の密度

ステンレスのシャワー板に0.3mmの穴を227個配置した構造で、水の粒が細かく、まとまりのある当たり方になる。広がりすぎず、弱すぎないバランスで、普段のシャワーとは違う当たり方に変わる。

②手元ストップ対応、いちいち元栓を触らなくていい

手元ストップに対応していて、シャンプー中や体を洗っているときにその場で水を止められる。わざわざ元栓をひねりに行く手間もない。毎日使っていると、この違いはじわじわ効いてくる。

③節水設計とナノバブル

ウルトラファインバブル発生装置を内蔵し、微細な気泡で洗い流す仕組みに対応。約50％の節水設計で、使い方を変えなくても水の流しっぱなしを抑えやすい。ナノバブルを試してみたい人が、日常使いとしてそのまま選びやすい仕様になっている。