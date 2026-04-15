毎月のスマホ料金の20％がマイルになる！

a ガチなANAマイラーなら得すぎなANAモバイル

皆さん、マイルは貯めてますか！ ANAマイラーにとっての「最終兵器」とも呼べるモバイルサービスが登場して話題になってます。それが格安SIMの「ANAモバイル」です。

スマホの料金は毎月必ず発生する固定費ですが、どうせ支払うなら少しでもオトクな方がいい。ANAモバイルは、その名のとおりに「ANAマイルがガッツリ貯まる」画期的なモバイルサービスです。シンプルに毎月の支払いの20％がマイルとして還元されるという、これまでにない高コスパぶり。

すでにANAのマイルを貯めている人はもちろん、「これから旅行をオトクに楽しみたい」というマイル初心者にも、オススメできるANAモバイル。遠慮なくガンガン貯めましょう！