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ANA X「ANAモバイル」
マイルが溢れる格安SIM！ 年1万マイルは貯まって、しかもスマホの料金も安くなって文句なし
2026年04月15日 17時00分更新
毎月のスマホ料金の20％がマイルになる！
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ガチなANAマイラーなら得すぎなANAモバイル
皆さん、マイルは貯めてますか！ ANAマイラーにとっての「最終兵器」とも呼べるモバイルサービスが登場して話題になってます。それが格安SIMの「ANAモバイル」です。
スマホの料金は毎月必ず発生する固定費ですが、どうせ支払うなら少しでもオトクな方がいい。ANAモバイルは、その名のとおりに「ANAマイルがガッツリ貯まる」画期的なモバイルサービスです。シンプルに毎月の支払いの20％がマイルとして還元されるという、これまでにない高コスパぶり。
すでにANAのマイルを貯めている人はもちろん、「これから旅行をオトクに楽しみたい」というマイル初心者にも、オススメできるANAモバイル。遠慮なくガンガン貯めましょう！
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）料金の20％がマイルで還元！ 無料航空券も射程圏内に
2）マイル込みならコスパ良し！ 10GBで1650円、20GBで2150円 20％のマイル付与
3）かけ放題も追加可能。自分に合った無駄のないプランが作れる
購入時に注意したいポイント
1）eSIM再発行などの手数料と、海外ローミングの弱さ
2）マイルの価値をどう見積もるかで「オトク度」が変わる
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