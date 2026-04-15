モニター込みで見るとお得？白ケース＋簡易水冷のRTX 5070搭載PC【STORM新生活応援キャンペーン】

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STORM「新生活応援キャンペーン」をチェック

STORMでは現在、「新生活応援キャンペーン」を実施中。期間は5月11日まで。対象モデルの購入で、27インチ・120Hz対応のゲーミングモニター「MSI PRO MP275W E2」が付属する。

キャンペーンページには、RTX 5070〜5070 Ti搭載モデルが中心に並ぶ。40万円前後で構成違いが用意されており、同じ価格帯の中で比較しながら選べる内容になっている。

STORM 新生活応援キャンペーン おすすめPC「RK2-97X57」

RK2-97X57

409,800円

【CPU】Ryzen 7 9700X

【GPU】GeForce RTX 5070（12GB）

【メモリ】32GB（DDR5）

【ストレージ】1TB NVMe SSD

RTX 5070とRyzen 7 9700Xを組み合わせた構成。メモリ32GBとSSD 1TBを標準で備える。

「流界2モデル」として、簡易水冷を搭載した白PC仕様になっているのも特徴。スペックに加えて、外観や冷却面も含めて魅力的な構成になっている。

セットで揃えるなら見ておきたい1台

本体に加えて27インチ・120Hzモニターが付属する今回の内容。これからゲーミングPCの一式まとめて揃えたいなら、ぜひチェックしておきたい。