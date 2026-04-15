いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第121回
モニター込みで見るとお得？白ケース＋簡易水冷のRTX 5070搭載PC【STORM新生活応援キャンペーン】
2026年04月15日 15時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
STORM「新生活応援キャンペーン」をチェック
STORMでは現在、「新生活応援キャンペーン」を実施中。期間は5月11日まで。対象モデルの購入で、27インチ・120Hz対応のゲーミングモニター「MSI PRO MP275W E2」が付属する。
キャンペーンページには、RTX 5070〜5070 Ti搭載モデルが中心に並ぶ。40万円前後で構成違いが用意されており、同じ価格帯の中で比較しながら選べる内容になっている。
STORM 新生活応援キャンペーン おすすめPC「RK2-97X57」
409,800円
【CPU】Ryzen 7 9700X
【GPU】GeForce RTX 5070（12GB）
【メモリ】32GB（DDR5）
【ストレージ】1TB NVMe SSD
RTX 5070とRyzen 7 9700Xを組み合わせた構成。メモリ32GBとSSD 1TBを標準で備える。
「流界2モデル」として、簡易水冷を搭載した白PC仕様になっているのも特徴。スペックに加えて、外観や冷却面も含めて魅力的な構成になっている。
セットで揃えるなら見ておきたい1台
本体に加えて27インチ・120Hzモニターが付属する今回の内容。これからゲーミングPCの一式まとめて揃えたいなら、ぜひチェックしておきたい。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第120回
トピックス【ドスパラ】掘り出しモノを見逃すな。i9＋RTX3070が11万円台、中古PC値下げが面白い
-
第119回
トピックス台数限定、今週分だけ。RTX5070Ti搭載「GC-I7G57R」が約5万円引き
-
第118回
トピックス【ドスパラ ポイント還元ラッシュ】最大10万ポイント還元。RTX5070／5080搭載モデルが対象
-
第117回
トピックス“軽いのにしっかり使える”SX14がアウトレットに。いま選びやすい1台【VAIOストア】
-
第116回
トピックス【ドスパラ】RTX3050＋Core i7＋16GBで15万円切り。この価格ならアリでしょ
-
第115回
トピックス【ドスパラ】RTX5060×Ryzen AIノートが22万円台。ゲームも普段使いもそのままこなせる1台
-
第114回
トピックス40万円切りでこの構成、アリ？ RTX 5070＋32GBのSTORM即納PC【新生活応援キャンペーン】
-
第113回
トピックスRTX5060 Ti（16GB）が23万円台に。GALLERIAのゲーミングPCがクーポン対象【ドスパラ】
-
第112回
トピックスRealforce、ついに3万円台。静電容量キーボードが約9,000円引き【アーク新生活セール】
-
第111回
トピックスRTX 5070搭載モデルが21万円台に。クーポン利用で30,000円オフ【ドスパラ】
- この連載の一覧へ