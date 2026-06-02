【台数限定】360mm水冷＋Core Ultra 7 265Kで29万円台。arkhive週替りセールPC

※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

週替わり・台数限定でBTOパソコンを特価販売

arkhive（アークハイブ）では、対象BTOパソコンを週替わり・台数限定特価で販売する「今週の週替りセールPC」を開催中。

ハイエンド構成モデルや最新ゲーミングケース採用モデルなどを特別価格で展開。BTOカスタマイズにも対応する。

「arkhive Gaming Alliance GN-I7G56M」

arkhive Gaming Alliance GN-I7G56M

319,800円 → 299,800円（週替わり限定セール価格）

おすすめモデルの「GN-I7G56M」は、Core Ultra 7 265KやRTX 5060 Ti、32GB DDR5メモリを搭載したゲーミングPC。360mm水冷CPUクーラーも採用する。

また、ケースにはASUS「PRIME AP202 TG WHITE」を採用。曲面強化ガラスパネルやスロットベントを使ったエアフロー設計も特徴だ。

スペック

【OS】Windows 11 Home 64bit

【CPU】Intel Core Ultra 7 265K

【GPU】GeForce RTX 5060 Ti 8GB

【メモリ】32GB DDR5

【ストレージ】1TB SSD