いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第163回
【台数限定】360mm水冷＋Core Ultra 7 265Kで29万円台。arkhive週替りセールPC
2026年06月02日 18時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
週替わり・台数限定でBTOパソコンを特価販売
arkhive（アークハイブ）では、対象BTOパソコンを週替わり・台数限定特価で販売する「今週の週替りセールPC」を開催中。
ハイエンド構成モデルや最新ゲーミングケース採用モデルなどを特別価格で展開。BTOカスタマイズにも対応する。
「arkhive Gaming Alliance GN-I7G56M」
arkhive Gaming Alliance GN-I7G56M
319,800円 → 299,800円（週替わり限定セール価格）
おすすめモデルの「GN-I7G56M」は、Core Ultra 7 265KやRTX 5060 Ti、32GB DDR5メモリを搭載したゲーミングPC。360mm水冷CPUクーラーも採用する。
また、ケースにはASUS「PRIME AP202 TG WHITE」を採用。曲面強化ガラスパネルやスロットベントを使ったエアフロー設計も特徴だ。
スペック
【OS】Windows 11 Home 64bit
【CPU】Intel Core Ultra 7 265K
【GPU】GeForce RTX 5060 Ti 8GB
【メモリ】32GB DDR5
【ストレージ】1TB SSD
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第162回
トピックス価格見直しで4.5万円値下げ。Core Ultra 7 265K搭載GALLERIAが309,980円
-
第161回
トピックスドスパラ、拡張しやすいミニタワーPCを7万9980円で販売 Ryzen 5、8GBメモリ、500GB SSDを搭載
-
第160回
トピックスRTX 5060搭載PCが16万円台。Minecraft同梱のドスパラPC
-
第159回
トピックスVAIO F16が特典付き15万円台！「文字が見づらい」に応える16型ノートPC
-
第158回
トピックス【13万円台】Core Ultra＋Radeonでゲームもできる台数限定デスクトップPC「ドスパラ THIRDWAVE」
-
第157回
トピックス【ホワイト筐体】RTX 5070＋メモリ32GBのSTORM製ゲーミングPCが30万円切り
-
第156回
トピックスRyzen 9＋5070 Ti Laptop GPU積んで32万円台！ 16型/300Hz液晶搭載のガレリアノート
-
第155回
トピックス“残り3台”。RTX 5070＋メモリ32GB＋2TBの厳選MSI製パーツ構成arkhiveが10万円引き
-
第154回
トピックス売り切れる前にチェックしたい！ RTX 5070搭載ガレリアが22万円台、台数限定だが翌日出荷
-
第153回
トピックスドスパラ、RTX 5070＋32GB搭載PCをクーポン値引き 26万円台モデルも用意
- この連載の一覧へ