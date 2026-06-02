価格見直しで4.5万円値下げ。Core Ultra 7 265K搭載GALLERIAが309,980円

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デスクトップPC「GALLERIA XDC7A-IG-CB」をチェック

ドスパラでは現在、デスクトップPC「GALLERIA XDC7A-IG-CB」を販売中。価格見直しにより、45,000円値下げされた309,980円で展開中だ。

「GALLERIA XDC7A-IG-CB」は、Core Ultra 7 265Kを搭載したデスクトップPC。32GB DDR5メモリや1TB Gen4 SSDを備えるほか、Thunderbolt 4やWi-Fi 7、5Gb対応LANも搭載する。

また、240mm水冷CPUクーラーやNoctua製ケースファンも採用。長時間の制作作業なども意識した構成となっている。

ドスパラ「GALLERIA XDC7A-IG-CB」

「GALLERIA XDC7A-IG-CB」

スペック

【CPU】Core Ultra 7 265K

【メモリ】32GB DDR5-5600

【ストレージ】1TB Gen4 SSD

【グラフィックス】インテル グラフィックス

【OS】Windows 11 Home