いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第162回
価格見直しで4.5万円値下げ。Core Ultra 7 265K搭載GALLERIAが309,980円
2026年06月02日 18時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
デスクトップPC「GALLERIA XDC7A-IG-CB」をチェック
ドスパラでは現在、デスクトップPC「GALLERIA XDC7A-IG-CB」を販売中。価格見直しにより、45,000円値下げされた309,980円で展開中だ。
「GALLERIA XDC7A-IG-CB」は、Core Ultra 7 265Kを搭載したデスクトップPC。32GB DDR5メモリや1TB Gen4 SSDを備えるほか、Thunderbolt 4やWi-Fi 7、5Gb対応LANも搭載する。
また、240mm水冷CPUクーラーやNoctua製ケースファンも採用。長時間の制作作業なども意識した構成となっている。
ドスパラ「GALLERIA XDC7A-IG-CB」
スペック
【CPU】Core Ultra 7 265K
【メモリ】32GB DDR5-5600
【ストレージ】1TB Gen4 SSD
【グラフィックス】インテル グラフィックス
【OS】Windows 11 Home
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