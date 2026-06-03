いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第164回
STORM、液晶水冷搭載ゲーミングPC「幻界GOLD」を展開 RTX 5070搭載モデルも
2026年06月03日 14時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
STORMが放つ次世代のゲーミングPC「幻界GOLD」
STORMは、ゲーミングPC「幻界GOLD」シリーズを展開中。同シリーズは、ゴールド仕様パーツを採用したモデル。背面コネクタマザーボードにより、表から配線が見えにくい構造も特徴だ。
また、写真や動画を自由にカスタマイズできる大画面液晶簡易水冷を搭載。240mmラジエーターや4基のケースファンも備える。ラインアップには、Ryzen 7 9700XやGeForce RTX 5070（12GB）を搭載した「GKG-97X57」などを用意。
STORM「幻界GOLD（GKG-97X57）」
304,800円（納期目安1~7営業日で出荷予定）
「GKG-97X57」は、Ryzen 7 9700XやGeForce RTX 5070（12GB）を搭載したモデル。DDR5メモリ 16GBやGen4 1TB SSDも備える。
また、大画面液晶簡易水冷や背面コネクタマザーボードも採用する。
スペック
【CPU】Ryzen7 9700X
【GPU】RTX 5070 12GB
【メモリ】DDR5メモリ 16GB
【ストレージ】NVMeSSD 1TB
【無線】無線LAN/Bluetooth対応マザーボード
【OS】Windows11 Home 64bit
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第163回
トピックス【台数限定】360mm水冷＋Core Ultra 7 265Kで29万円台。arkhive週替りセールPC
-
第162回
トピックス価格見直しで4.5万円値下げ。Core Ultra 7 265K搭載GALLERIAが309,980円
-
第161回
トピックスドスパラ、拡張しやすいミニタワーPCを7万9980円で販売 Ryzen 5、8GBメモリ、500GB SSDを搭載
-
第160回
トピックスRTX 5060搭載PCが16万円台。Minecraft同梱のドスパラPC
-
第159回
トピックスVAIO F16が特典付き15万円台！「文字が見づらい」に応える16型ノートPC
-
第158回
トピックス【13万円台】Core Ultra＋Radeonでゲームもできる台数限定デスクトップPC「ドスパラ THIRDWAVE」
-
第157回
トピックス【ホワイト筐体】RTX 5070＋メモリ32GBのSTORM製ゲーミングPCが30万円切り
-
第156回
トピックスRyzen 9＋5070 Ti Laptop GPU積んで32万円台！ 16型/300Hz液晶搭載のガレリアノート
-
第155回
トピックス“残り3台”。RTX 5070＋メモリ32GB＋2TBの厳選MSI製パーツ構成arkhiveが10万円引き
-
第154回
トピックス売り切れる前にチェックしたい！ RTX 5070搭載ガレリアが22万円台、台数限定だが翌日出荷
- この連載の一覧へ