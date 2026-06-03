STORM、液晶水冷搭載ゲーミングPC「幻界GOLD」を展開　RTX 5070搭載モデルも

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STORMが放つ次世代のゲーミングPC「幻界GOLD」

STORMは、ゲーミングPC「幻界GOLD」シリーズを展開中。同シリーズは、ゴールド仕様パーツを採用したモデル。背面コネクタマザーボードにより、表から配線が見えにくい構造も特徴だ。

また、写真や動画を自由にカスタマイズできる大画面液晶簡易水冷を搭載。240mmラジエーターや4基のケースファンも備える。ラインアップには、Ryzen 7 9700XやGeForce RTX 5070（12GB）を搭載した「GKG-97X57」などを用意。

STORM「幻界GOLD（GKG-97X57）」

GKG-97X57

304,800円（納期目安1~7営業日で出荷予定）

「GKG-97X57」は、Ryzen 7 9700XやGeForce RTX 5070（12GB）を搭載したモデル。DDR5メモリ 16GBやGen4 1TB SSDも備える。

また、大画面液晶簡易水冷や背面コネクタマザーボードも採用する。

スペック

【CPU】Ryzen7 9700X

【GPU】RTX 5070 12GB

【メモリ】DDR5メモリ 16GB

【ストレージ】NVMeSSD 1TB

【無線】無線LAN/Bluetooth対応マザーボード

【OS】Windows11 Home 64bit