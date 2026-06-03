「安いだけ」で選ばない。ドスパラおすすめのコスパ重視ゲーミングPC

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ドスパラ「コスパ抜群のゲーミングPCを紹介！」

ドスパラでは、コスパ抜群のゲーミングPCを販売中。RTX 3050／RTX 5060／RTX 5070搭載モデルなどをラインアップするほか、10万円台から選べるモデルや初心者向けおすすめPCも用意している。

特集ページでは、「安い＝コスパが良い」ではないとして、GPU性能やメモリ容量の重要性も紹介。メモリは16GB以上を推奨するほか、ゲーム配信や動画編集を行う場合は32GB構成もおすすめとしている。

ドスパラ「コスパ抜群のゲーミングPC」おすすめの1台

GALLERIA RL7C-R45-5N メモリ16GBモデル 『Minecraft: Java ＆ Bedrock Edition for PC、PC Game Pass同梱版』

189,980円（翌日出荷）

Core i7-13620HやGeForce RTX 4050 Laptop GPUを搭載した15.6型ゲーミングノートPC。165Hz対応フルHDディスプレイや16GB DDR5メモリ、500GB Gen4 SSDを採用する。

スペック

【CPU】Core i7-13620H

【GPU】GeForce RTX 4050 6GB Laptop GPU

【メモリ】16GB DDR5

【ストレージ】500GB Gen4 SSD