いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第165回
「安いだけ」で選ばない。ドスパラおすすめのコスパ重視ゲーミングPC
2026年06月03日 18時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
ドスパラ「コスパ抜群のゲーミングPCを紹介！」
ドスパラでは、コスパ抜群のゲーミングPCを販売中。RTX 3050／RTX 5060／RTX 5070搭載モデルなどをラインアップするほか、10万円台から選べるモデルや初心者向けおすすめPCも用意している。
特集ページでは、「安い＝コスパが良い」ではないとして、GPU性能やメモリ容量の重要性も紹介。メモリは16GB以上を推奨するほか、ゲーム配信や動画編集を行う場合は32GB構成もおすすめとしている。
ドスパラ「コスパ抜群のゲーミングPC」おすすめの1台
GALLERIA RL7C-R45-5N メモリ16GBモデル 『Minecraft: Java ＆ Bedrock Edition for PC、PC Game Pass同梱版』
189,980円（翌日出荷）
Core i7-13620HやGeForce RTX 4050 Laptop GPUを搭載した15.6型ゲーミングノートPC。165Hz対応フルHDディスプレイや16GB DDR5メモリ、500GB Gen4 SSDを採用する。
スペック
【CPU】Core i7-13620H
【GPU】GeForce RTX 4050 6GB Laptop GPU
【メモリ】16GB DDR5
【ストレージ】500GB Gen4 SSD
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