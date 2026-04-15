Amazonセール情報大紹介！ 第1637回
USB-C直結で“挿すだけ高音質”。遅延ゼロ＆軽量で日常使いに強いヘッドホンが2,364円
2026年04月15日 12時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
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オーディオテクニカのヘッドホン「ATH-S120C」がAmazonで割引対象。参考価格3,600円のところ、34％オフの2,364円で販売中。
ワイヤレスは便利だけど、いざ使おうとしたときに充電が切れていたり、ペアリングがうまくいかなかったりすることも。その点、有線ならデバイスに挿すだけでそのまま使える。このモデルはType-Cで直接つなげるので、変換アダプタを探す手間もない。
今は34％オフで価格も下がっているので、「やっぱり確実な有線が一番」と考えている人にとっては、手に取りやすいタイミングだ。
①変換なしでそのまま使える
Type-Cで直接つなげるので、変換アダプタなしでそのまま使える。有線なので音の途切れや遅れがなく、挿せばすぐ音が出るシンプルさがある。スマホでもPCでも同じ感覚で使える。
②通話も操作もこれ1本で済む
コード途中のリモコンで、再生や停止、音量調整に加えて着信応答や通話も操作できる。マイクも内蔵されているので、会議用に別の機器を用意しなくていい。音楽も通話もこれ1本でまとめて使えるのが分かりやすい。
③軽くて持ち出しやすい
約110gの軽さに加えて、ハウジングはフラットに折りたためる。バッグに入れてもかさばりにくく、持ち運びやすいサイズ感。外に持ち出して使う前提でも、無理なく続けやすい。
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