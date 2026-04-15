省スペースなのに、Core Ultra 5＋16GBでしっかり使える。Dellスリムが11％オフ

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【Amazonタイムセール】

Dell デスクトップパソコン「Dell Slim ECS1250（SAD50-FNA）」をチェック！

Dellのデスクトップパソコン「Dell Slim ECS1250（SAD50-FNA）」がAmazonタイムセール対象。参考価格186,980円のところ、11％オフの166,980円で販売中。

作業が重くなるたびにPCを買い替えるのは、手間もコストもかかる。最初から余裕のある構成にするか、必要になったときにパーツを足せるかで、その後の使い勝手は大きく変わる。

省スペースでありながら増設にも対応したデスクトップなら、今の環境を大きく変えずにスペックを底上げできる。長く使い続ける前提でPCを選びたいなら、このタイプはおすすめだ。

①置き場所に困らないサイズ

幅95mmのスリム筐体で、デスクの上や足元にも置きやすい。タワー型ほど場所を取らず、設置場所を選びにくいサイズ感に収まっている。

②複数画面で作業しやすい

HDMI 2.1とDisplayPort 1.4を備え、最大4台のフルHDディスプレイや2台の4K出力に対応。用途に応じて画面を増やして作業スペースを広げられるため、ブラウザや資料を並べて使う場面でも扱いやすい。

③あとから手を入れて使い続けられる

メモリは最大64GBまで増設でき、ストレージもSSDやHDDを追加できる構成。さらに翌営業日対応のオンサイト修理サービスが付いているため、万一のときも対応しやすい。使いながら調整していけるのがこのモデルの強み。

製品スペック

【CPU】Core Ultra 5 225

【メモリ】16GB（最大64GB）

【ストレージ】512GB SSD

【映像出力】HDMI 2.1／DisplayPort 1.4

【サイズ】スリム筐体（幅約95mm）