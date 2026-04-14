コンパクトなのに、デスクトップ並みの実用性能＋拡張性。Ryzen 5搭載で外部GPUにも対応するミニPCが割引中

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【Amazonで13％オフ】

GMKtec ミニPC「GMKtec M8（Ryzen 5 PRO 6650H搭載）」をチェック！

GMKtecのミニPC「GMKtec M8（Ryzen 5 PRO 6650H搭載）」がAmazonで割引中。参考価格69,249円のところ、13％オフの59,999円で販売中。

小型のミニPCは便利だが、端子数や拡張性の違いで使い勝手は大きく変わる。最近はUSB4やOCuLinkに対応したモデルも増え、小型でも拡張を前提に選べる環境が整ってきている。

GMKtecのこのモデルはUSB4やOCuLinkを備えており、モニターやストレージ、外部機器まで一通り接続して使える構成になっている。

①小型でも使いやすいサイズと基本性能

コンパクトな筐体で設置しやすく、デスク上やモニター裏にも収まりやすいサイズ感。Ryzen 5 PRO 6650H、メモリ16GB、SSD 512GBの構成で、ブラウジングや動画視聴、Office作業などの普段使いは問題なくこなせる。

②USB4・OCuLinkによる拡張性

USB4とOCuLinkを備えており、外付けストレージやディスプレイなどの周辺機器をそのまま接続して使える。2.5G LANや複数画面出力にも対応していて、小型でも接続まわりに余裕がある構成になっている。

製品スペック

【CPU】Ryzen 5 PRO 6650H

【メモリ】16GB

【ストレージ】SSD 512GB

【インターフェース】USB4／OCuLink（外部GPU接続対応）

【映像出力】複数ディスプレイ出力対応（最大3画面）