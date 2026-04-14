Amazonセール情報大紹介！ 第1635回
コンパクトなのに、デスクトップ並みの実用性能＋拡張性。Ryzen 5搭載で外部GPUにも対応するミニPCが割引中
2026年04月14日 19時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで13％オフ】
GMKtec ミニPC「GMKtec M8（Ryzen 5 PRO 6650H搭載）」をチェック！
GMKtecのミニPC「GMKtec M8（Ryzen 5 PRO 6650H搭載）」がAmazonで割引中。参考価格69,249円のところ、13％オフの59,999円で販売中。
小型のミニPCは便利だが、端子数や拡張性の違いで使い勝手は大きく変わる。最近はUSB4やOCuLinkに対応したモデルも増え、小型でも拡張を前提に選べる環境が整ってきている。
GMKtecのこのモデルはUSB4やOCuLinkを備えており、モニターやストレージ、外部機器まで一通り接続して使える構成になっている。
①小型でも使いやすいサイズと基本性能
コンパクトな筐体で設置しやすく、デスク上やモニター裏にも収まりやすいサイズ感。Ryzen 5 PRO 6650H、メモリ16GB、SSD 512GBの構成で、ブラウジングや動画視聴、Office作業などの普段使いは問題なくこなせる。
②USB4・OCuLinkによる拡張性
USB4とOCuLinkを備えており、外付けストレージやディスプレイなどの周辺機器をそのまま接続して使える。2.5G LANや複数画面出力にも対応していて、小型でも接続まわりに余裕がある構成になっている。
製品スペック
【CPU】Ryzen 5 PRO 6650H
【メモリ】16GB
【ストレージ】SSD 512GB
【インターフェース】USB4／OCuLink（外部GPU接続対応）
【映像出力】複数ディスプレイ出力対応（最大3画面）
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