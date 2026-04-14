Amazonセール情報大紹介！ 第1631回
軽いノートPC、メモリ足りてる？ 1kgちょいなのに32GB・1TBの14型gramが20％オフ
2026年04月14日 12時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】
LG ノートパソコン「LG gram 14Z90S-GD87J」をチェック！
LGのノートパソコン「LG gram 14Z90S-GD87J」がAmazonタイムセール対象。参考価格267,182円のところ、20％オフの215,000円で販売中。
軽いノートPCは便利。ただ、長く使っていると「もう少し余裕があれば」と思うこともある。メモリやストレージは後からどうにもならないことが多く、我慢しながら使い続けている人もいるはずだ。
LGの「LG gram 14Z90S-GD87J」は、そのあたりの不満を感じにくいであろう1台。約1120gの軽さで、メモリ32GB、SSD 1TBを搭載している。軽さをキープしつつ、作業環境も底上げしたい人なら、いまの価格は見ておきたい。
①約1120gの軽さと14インチWUXGA（16:10）ディスプレー
約1120gと軽く、持ち運びやすいのがポイント。14インチのWUXGAディスプレーを搭載し、縦に少し広い16:10で表示領域も確保されている。軽さを保ちながら、作業に必要な画面サイズも確保したバランスのいい構成だ。
②メモリ32GB・SSD 1TBで余裕を持って使える構成
軽量ノートはメモリやストレージが控えめな構成も多いが、このモデルは32GBメモリと1TB SSDを搭載している。ブラウザのタブを多く開いたり、アプリを同時に使ったりしても余裕を持ちやすい。
③72Whバッテリー搭載、軽さとのバランスがいい
軽量ノートは軽さを優先するぶん、バッテリー容量が抑えられていることも多い。このモデルは約1120gと軽さを保ちながら、72Whのバッテリーを搭載しているのが特徴だ。動画再生で約14時間とされていて、外で使う時間が長い人でも安心して使える。
製品スペック
【CPU】Core Ultra 7 155H
【メモリ】32GB
【ストレージ】SSD 1TB
【ディスプレイ】14インチ WUXGA（1920×1200）／16:10
【重量】約1120g
【バッテリー】72Wh（動画再生 約14時間）
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