長時間移動、座りっぱなしはキツくない？ “持ち運べる腰サポート”が2,000円以下で買える

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LeLante 腰用クッションがAmazonタイムセール対象。過去価格1,980円のところ、10％オフの1,782円で販売中。

長時間の移動、座りっぱなしで腰がしんどくなる。そのまま我慢している人も多いはず。

LeLante 腰用クッションは空気式で、使う時だけ膨らませればOK。使い終わったらコンパクトにしまえるタイプ。タイムセールで1,700円台なら、移動用に1つ持っておくのも悪くないのでは。

①口をつけずに膨らませる空気式

空気を入れるクッションは便利でも、口で膨らませるタイプだと外では少し使いづらい。この腰用クッションは口をつけずに膨らませられる仕様で、取り出してそのまま使える。外出先でも気にせず使えるのは地味に助かるポイント。

②腰をしっかり包み込む形状

飛行機や新幹線の座席でも、背中とシートの間に挟むようにして使える。座ったまま当てるだけで使えるので、特別な使い方を覚える必要がない。

③約120gでコンパクトに収納できる

空気式で使わないときはコンパクトに収納でき、重さも約120g。バッグに入れてもかさばりにくく、旅行や出張用としてそのまま入れておける。