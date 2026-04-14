Amazonセール情報大紹介！ 第1632回
長時間移動、座りっぱなしはキツくない？ “持ち運べる腰サポート”が2,000円以下で買える
2026年04月14日 14時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】
LeLante 腰用クッションをチェック！
LeLante 腰用クッションがAmazonタイムセール対象。過去価格1,980円のところ、10％オフの1,782円で販売中。
長時間の移動、座りっぱなしで腰がしんどくなる。そのまま我慢している人も多いはず。
LeLante 腰用クッションは空気式で、使う時だけ膨らませればOK。使い終わったらコンパクトにしまえるタイプ。タイムセールで1,700円台なら、移動用に1つ持っておくのも悪くないのでは。
①口をつけずに膨らませる空気式
空気を入れるクッションは便利でも、口で膨らませるタイプだと外では少し使いづらい。この腰用クッションは口をつけずに膨らませられる仕様で、取り出してそのまま使える。外出先でも気にせず使えるのは地味に助かるポイント。
②腰をしっかり包み込む形状
飛行機や新幹線の座席でも、背中とシートの間に挟むようにして使える。座ったまま当てるだけで使えるので、特別な使い方を覚える必要がない。
③約120gでコンパクトに収納できる
空気式で使わないときはコンパクトに収納でき、重さも約120g。バッグに入れてもかさばりにくく、旅行や出張用としてそのまま入れておける。
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