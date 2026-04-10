任天堂は4月9日、Nintendo Switch用ソフト「リズム天国 ミラクルスターズ」の発売日を、7月2日に決定したと発表。約1年ぶりの続報に、ファンから驚きと歓喜の声が寄せられている。

本作は、音楽を聴いてリズムを感じながら、ノリノリでボタンを押すゲーム性が人気のシリーズ最新作。

2006年にゲームボーイアドバンスで発売された初代「リズム天国」から、2008年のニンテンドーDS版「リズム天国ゴールド」、2011年のWii版「みんなのリズム天国」、2015年のニンテンドー3DS版「リズム天国 ザ・ベスト＋」と販売されてきた。じつに11年ぶりの完全新作となる。

発売日決定とともに、ニンテンドーeショップおよびマイニンテンドーストアにて予約を開始。各種店舗などでも準備が整い次第、予約受付するとのこと。

ちなみに本作は、「2本でお得 ニンテンドーカタログチケット」の引き換え対象ソフト。チケット自体はすでに販売終了しているが、有効期限が残っている人は交換できる。

今回の発表にあわせ、プロデューサーのつんくさんも「発売日を待てないくらいに興奮してる」と喜びの投稿。ファンからは「7月2日は仕事を休みます」「ずーっと待ってた！」「7月まで生きる希望が湧いてきた」「久々にベストをプレイしたらボロボロ。鍛え直しだな」「SE配慮大好き。ぴぴ」「DNAが反応する…！」など、期待値爆上がりの声が多数寄せられていた。

【ゲーム情報】

タイトル：リズム天国 ミラクルスターズ

ジャンル：リズムゲーム

配信：任天堂

プラットフォーム：Nintendo Switch

発売日：2026年7月2日予定

価格：6500円（パッケージ／ダウンロード）

CERO：A（全年齢対象）

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