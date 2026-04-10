「リズム天国 ミラクルスターズ」7月2日発売決定 つんくさん「発売日を待てないくらいに興奮してる」
任天堂は4月9日、Nintendo Switch用ソフト「リズム天国 ミラクルスターズ」の発売日を、7月2日に決定したと発表。約1年ぶりの続報に、ファンから驚きと歓喜の声が寄せられている。
Nintendo Switch『リズム天国 ミラクルスターズ』の発売日が2026年7月2日（木）に決定。— 任天堂株式会社 (@Nintendo) April 9, 2026
リズムにノッて、プレイするリズムゲームの中から1つを少しだけご紹介します。#リズム天国#リズム天国ミラクルスターズhttps://t.co/Z1kvaUzFjN
本作は、音楽を聴いてリズムを感じながら、ノリノリでボタンを押すゲーム性が人気のシリーズ最新作。
2006年にゲームボーイアドバンスで発売された初代「リズム天国」から、2008年のニンテンドーDS版「リズム天国ゴールド」、2011年のWii版「みんなのリズム天国」、2015年のニンテンドー3DS版「リズム天国 ザ・ベスト＋」と販売されてきた。じつに11年ぶりの完全新作となる。
発売日決定とともに、ニンテンドーeショップおよびマイニンテンドーストアにて予約を開始。各種店舗などでも準備が整い次第、予約受付するとのこと。
ちなみに本作は、「2本でお得 ニンテンドーカタログチケット」の引き換え対象ソフト。チケット自体はすでに販売終了しているが、有効期限が残っている人は交換できる。
・対象ソフト一覧はこちら（チケット所持者限定）
https://ec.nintendo.com/my/membership
今回の発表にあわせ、プロデューサーのつんくさんも「発売日を待てないくらいに興奮してる」と喜びの投稿。ファンからは「7月2日は仕事を休みます」「ずーっと待ってた！」「7月まで生きる希望が湧いてきた」「久々にベストをプレイしたらボロボロ。鍛え直しだな」「SE配慮大好き。ぴぴ」「DNAが反応する…！」など、期待値爆上がりの声が多数寄せられていた。
つ、つ、ついに！！— つんく♂ (@tsunkuboy) April 9, 2026
「リズム天国 ミラクルスターズ」が2026年7月2日に発売やぁ〜！
長かったような、あっという間やったような・・・
いや、やっぱ長らくお待たせしちゃったね。
その分めちゃワクワクドキドキのリズゲーになったよ！
てか、発売日を待てないくらいに興奮してる。… https://t.co/DfNdhlFpC9pic.twitter.com/8s0QHp7Yz2
【ゲーム情報】
タイトル：リズム天国 ミラクルスターズ
ジャンル：リズムゲーム
配信：任天堂
プラットフォーム：Nintendo Switch
発売日：2026年7月2日予定
価格：6500円（パッケージ／ダウンロード）
CERO：A（全年齢対象）
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