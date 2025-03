任天堂は3月27日、公式YouTubeチャンネルにて「Nintendo Direct 2025.3.27」(ニンテンドーダイレクト)を配信した。

「ドラゴンクエストI&II」や「Pokémon LEGENDS Z-A」の新情報が明らかとなったほか、「スーパーロボット大戦Y」「リズム天国 ミラクルスターズ」「トモダチコレクション わくわく生活」が初発表で衝撃的だった。ダイレクト終了後にゲリラ配信された「サガ フロンティア2 リマスター」もXでは話題に。

また、Nintendo Switchユーザー全体に関わるお知らせとして、「バーチャルゲームカード」と「モバイルアプリNintendo Today!」が告知されたので、ぜひ公式サイトをチェックしておこう。

以下に発表されたタイトルを箇条書き(タイトル、発売日)でまとめたので、参考にしてほしい。

●ドラゴンクエストI&II(2025年)

●たまごっちのプチプチおみせっち おまちど~さま!(6月26日)

●グラディウス オリジン コレクション(8月7日)

●Shadow Labyrinth(7月17日)

●パタポン1+2 リプレイ(7月10日)

●牧場物語 Let's!風のグランドバザール(8月28日)

●メトロイドプライム4 ビヨンド(2025年)

●RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚(6月19日)

●Project:;COLD case.mirage(配信開始)

●Witchbrook(2025年冬)

●スーパーロボット大戦Y(2025年)

●サンリオキャラクターズ ミラクルマッチ マジカルおにごっこ(発売中)

●Winning Post 10 2025(発売中)

●スター・オーバードライブ(4月10日)

●オールインアビス イカサマサバキ(4月10日)

●Rusty Rabbit / ラスティ ラビット(4月17日)

●HUNDRED LINE -最終防衛学園-(4月24日)

●Pokémon LEGENDS Z-A(2025年秋)

●リズム天国 ミラクルスターズ(2026年)

●~バーチャルゲームカードについて~(4月下旬よりスタート)

●サガ フロンティア2 リマスター(配信開始)

●伊達鍵は眠らない - From AI:ソムニウムファイル(7月25日)

●テクノス ザ・ワールド くにおくん & アーケードコレクション(4月24日)

●ときめきメモリアル forever with you エモーショナル(5月8日)

●カプコン ファイティング コレクション2(5月16日)

●ファンタジーライフi グルグルの竜と時をぬすむ少女(5月22日)

●機動戦士ガンダムSEED BATTLE DESTINY REMASTERED(5月22日)

●イース・メモワール -セルセタの樹海-(5月22日)

●鬼武者2(5月23日)

●みんなのGOLF WORLD(2025年)

●MARVEL Cosmic Invasion(2025年冬)

●トモダチコレクション わくわく生活(2026年)

●~モバイルアプリ「Nintendo Today!」~(3月28日より順次配信)

各タイトルの詳細は、のちに公開するニュース記事などを参照してもらいたい。

