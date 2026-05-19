任天堂は5月19日、スマートフォン向け有料アプリ「Pictonico! (ピクトニコ!)」を発表した。5月28日配信予定。

本作は、スマホやタブレットで撮影した写真を、さわって遊べるミニゲームに早変わりさせるアプリ。あらかじめ撮影してある写真でも、その場で撮影したものでも対応している。

ミニゲームは「ゲームパックVol.1」が50種（800円）、「ゲームパックVol.2」が30種（500円）の計80種類。どちらかのパックだけを購入することもできる。また、お試しダウンロードで3種類だけ遊べるとのこと。

進んでいくほど難しくなる「ステージ」、一度のミスも許されない緊張感MAXのデンジャラスな「スコアアタック」など、さくっと遊べるものから、がっつり挑戦できるものまで、遊び方はいろいろ。

この発表にユーザーからは「メイドインワリオかな？」「顔じゃなきゃダメなのか気になる」「友達の顔で大暴れ確実ｗ」「コンセプトが陽キャすぎる」「ポケットカメラだ！」「3DSに顔シューティングというものがあってだな」「早速事前登録してきた」など、多くの反響が寄せられていた。

「ピクトニコ!」は5月28日配信予定。App Store／Google Playにて事前登録受付中だ。

【ゲーム情報】

タイトル：Pictonico! (ピクトニコ!)

ジャンル：瞬間アクションゲーム

配信：任天堂

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：2026年5月28日

価格：

ゲームパックVol.1：800円（50種）

ゲームパックVol.2：500円（30種）

※アプリのダウンロードは無料です。

※ゲームプレイにはゲームパックの購入が必要ですが、一部のミニゲームは無料で遊ぶことができます。

※常時のオンライン接続は必要としませんが、以下の処理のために一時的に通信が必要になり、データ通信料がかかる場合があります。

・初回起動時

・ゲームパック購入時

※使われる写真はサーバーに送られることはありません

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