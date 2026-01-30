任天堂はいよいよ本日、1月30日23時59分をもって、Nintendo Switch Online加入者向けに販売している「2本でお得 ニンテンドーカタログチケット」（2枚で9980円。1枚あたり4990円の換算）の販売を終了する。

前日にはNintendo Switch用ソフト「トモダチコレクション わくわく生活」もチケットの交換対象ソフトに追加されたことを確認（発売は4月16日）。これで交換できるタイトルは全78本となった。

また、公式Xでは販売終了とともに購入ページを見れなくなるという注意喚起も。交換対象ソフトを調べるには、今のうちにチケットを購入しておく必要があるという。

・ニンテンドーeショップのアカウント情報で、カタログチケットの「使う」（Nintendo Switch 2 では「使用する」）を選択したとき

・下記のウェブサイトで「ソフトの引き換えへ」を選択したとき

https://ec.nintendo.com/my/membership

カタログチケットの有効期間は、「購入から1年間」。最長で2027年1月30日23時59分まで使用できるので、最後の滑り込みで購入を検討している人は、お急ぎを。