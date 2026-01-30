【本日終了】ニンテンドー神サービス「カタログチケット」“トモコレ”対象に
任天堂はいよいよ本日、1月30日23時59分をもって、Nintendo Switch Online加入者向けに販売している「2本でお得 ニンテンドーカタログチケット」（2枚で9980円。1枚あたり4990円の換算）の販売を終了する。
前日にはNintendo Switch用ソフト「トモダチコレクション わくわく生活」もチケットの交換対象ソフトに追加されたことを確認（発売は4月16日）。これで交換できるタイトルは全78本となった。
また、公式Xでは販売終了とともに購入ページを見れなくなるという注意喚起も。交換対象ソフトを調べるには、今のうちにチケットを購入しておく必要があるという。
・ニンテンドーeショップのアカウント情報で、カタログチケットの「使う」（Nintendo Switch 2 では「使用する」）を選択したとき
・下記のウェブサイトで「ソフトの引き換えへ」を選択したとき
https://ec.nintendo.com/my/membership
「2本でお得 ニンテンドーカタログチケット」は、明日1月30日（金）23時59分をもって販売終了します。— 任天堂サポート (@nintendo_cs) January 29, 2026
現在引き換え可能なソフトについては、こちらのページをご覧ください。https://t.co/XVMYScALDt
なお、販売終了後は、上記ページをご覧いただけなくなります。…
カタログチケットの有効期間は、「購入から1年間」。最長で2027年1月30日23時59分まで使用できるので、最後の滑り込みで購入を検討している人は、お急ぎを。
・「2本でお得 ニンテンドーカタログチケット」購入ページはこちら
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70020000000021