任天堂は4月9日、ファミリーコンピュータ版「スーパーマリオブラザーズ」40周年を記念し、プロ野球12球団とのコラボ試合「スーパーマリオブラザーズ40周年 × プロ野球12球団」を開催すると発表。その公式ページを本日より公開した。

試合前にはマリオの着ぐるみが登場し、始球式を行う。また、「ハテナブロック」をモチーフにした特別な「塁ベース」を使用するほか、各球団のファンクラブ会員を対象としたベースランニング体験も行うという。

そのほか、公式アプリ「Nintendo Today!」で使える球場限定のフォトフレームやフォトブースを用意。オリジナルグッズの販売や、球場ごとの異なるイベントも準備しているとのこと。

記念すべき最初の試合は4月29日の祝日に行われる、千葉ロッテマリーンズVS東北ゴールデンイーグルス戦。ZOZOマリンスタジアム（千葉・海浜幕張）で開催される。ちなみに記事執筆時点で、まだ席の空きはありそうだった。

ぜひチケットをお求めのうえ球場へ行き、マリオの始球式や特別な試合を観戦してみてはいかがだろうか。

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