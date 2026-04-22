スプラトゥーン新作発表により、7月のゲーム新作スケジュールがヤバいと話題に
任天堂は4月21日に「スプラトゥーン レイダース」の発売日を7月23日に決定したと発表。「ニンテンドーダイレクト」などの匂わせもなく、突然サプライズ発表された形で、ファンは大いに驚き、喜んでいた。
いっぽうで、これをきっかけにユーザーの間で「7月のゲーム新作スケジュールがヤバい！」と話題になっている。どんな新作が発売するのかと気になり、注目作品をピックアップしただけでも確かに多いことがわかった。
●リズム天国 ミラクルスターズ（7月2日）
●がんばれゴエモン大集合！（7月2日）
●ソードアート・オンライン Echoes of Aincrad（7月9日）
●亰都ザナドゥ -桜花幻舞-（7月16日）
●プロ野球スピリッツ2026（7月16日）
●カルドセプト ビギンズ（7月16日）
●スプラトゥーン レイダース（7月23日）
●ほの暮しの庭（7月30日）
※リンクは各公式サイト
ユーザーの声としてとくに多いのが7月2日発売の「リズム天国 ミラクルスターズ」で、「ぎゃー！7月固まりすぎ」「7月は完全にリズム天国のつもりでしたわ」「もう少し余裕持って出してほしい」「やりたいゲームが渋滞してる…」「両方ポチりました。あとは遊ぶ時間」など、楽しみにしつつ出費やプレイ時間の捻出がツラいという声も。
上記のほか、「グランブルーファンタジー リリンク：エンドレスラグナロク」や「Ratatan」、「BLUE REFLECTION Quartet: 少女たちのキセキ」などもあり、7月発売の新作はまさに目白押しとなっている。
遊びたいゲームが多すぎるというのは、ゲーマーにとって“嬉しい悲鳴”。今年の夏もゲームでアツくなるべく、どの作品を優先的に遊ぶか予定を立てておきたい。
©Nintendo
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