いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第117回
“軽いのにしっかり使える”SX14がアウトレットに。いま選びやすい1台【VAIOストア】
2026年04月10日 17時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
VAIOストア「アウトレットセール」をチェック
VAIOストアでアウトレットセール開催中。旧型モデルが新品で、在庫限りのアウトレット価格で購入できる。
対象は軽量モバイルから大画面モデルまで幅広い。現行より価格を抑えて選べるのがポイントで、「最新じゃなくていいから、ちゃんと使えるものを選びたい」人にはハマりやすい内容。
注目モデル：VAIO SX14
VAIO SX14（2023年6月発売モデル）VJS1468
在庫限り！アウトレット 184,800円～
軽さで選びたい。でも処理が遅いのは困る。このSX14なら、約1kg前後の軽さで持ち出しやすく、ブラウザやOfficeといった作業がサクサクできる。モバイル用途でも「遅くてストレス」という場面は出にくい。
型落ちでも、普段使いなら困らない
アウトレットなので最新モデルではないが、第13世代CPUの構成。普段の作業であれば困る場面はほぼない。むしろ「最新じゃなくてもいいから価格を抑えたい」なら、この世代はちょうどいい落としどころ。
合うなら、そのまま選んでいい
アウトレットは在庫限り。構成やカラーを細かく選べるわけではない。ただ、価格は抑えられている。「これでいい」と思えるものがあれば、そのまま選んでしまおう。VAIOを価格で検討するなら、この枠は一度見ておいていいはずだ。
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