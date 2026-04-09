Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第178回
240Hz＆1msで勝利を掴みたい人必見！ GigaCrysta製24.5型フルHDゲーミングディスプレーが2万円切りで販売中
2026年04月09日 18時00分更新
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GigaCrystaの24.5型フルHDゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、アイ・オー・データ機器の24.5型フルHDゲーミングディスプレー「GigaCrysta GD251UH」が販売中だ。価格は1万8916円。
240Hzのリフレッシュレートと2万円を切る価格が魅力
GigaCrysta GD251UHは、フルHD（1920×1080ドット）のHFSパネルを採用した24.5型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは最大240Hz、応答速度は最大1msに対応し、動きの激しいFPSやレースゲームなどに適している。そのほか、ティアリング（映像のズレ）やスタッタリング（カクつき）を抑えてくれる可変リフレッシュレート技術やゲーム向けの専用機能などが特徴。
高リフレッシュレートの恩恵を得たい人や、2万円を切るゲーミングディスプレーを探している人におすすめの一台だ。
|Image from Amazon.co.jp
|IODATA ゲーミングモニター 24.5インチ GigaCrysta 240Hz 1ms HDR AdaptiveSync 搭載 HFSパネル ブラック 無輝点保証 (HDMI/DisplayPort/VESA/チルト角調整/日本メーカー) EX-GD251UH
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