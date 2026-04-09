軽量級～中量級のゲームは快適！ RTX 5060搭載のGALLERIA製ゲーミングPCが25万円台

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GALLERIAのゲーミングデスクトップPCをチェック

Amazon.co.jpにて、GALLERIAのゲーミングデスクトップPC「GALLERIA FGC5M-R56-B」が販売中だ。価格は25万6280円。

軽量級～中量級のゲームは快適に遊べる

GALLERIA FGC5M-R56-Bは、ブラックのピラーレスケースを採用するゲーミングデスクトップPC。インフィニティミラーのケースファンなど、流行りのパーツを揃えているところがポイントになっている。

スペックについては、CPUがインテル「Core Ultra 5 225F」、GPUがNVIDIA「GeForce RTX 5060」、メモリーが16GB、ストレージが1TB M.2 SSDなど。

ゲーム性能の目安については、『Apex Legends』は最高設定だと225fps（フルHD）、『フォートナイト』は最高設定だと105fps（フルHD）、『モンスターハンターワイルズ』は最高設定だと70fps（フルHD）としている（ドスパラ製品ページより）。

『モンスターハンターワイルズ』レベルの重量級ゲームは設定変更が必要だが、軽量級～中量級のゲームはデフォルトの設定で遊べそうだ。

軽めのeスポーツ系タイトルやインディーズゲームをガッツリ遊びたい人、フルHDの環境に最適なゲーミングPCを探している人はチェックしてみてはいかがだろうか。