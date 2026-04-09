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Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第177回

軽量級～中量級のゲームは快適！ RTX 5060搭載のGALLERIA製ゲーミングPCが25万円台

2026年04月09日 17時00分更新

文● いちえもん　編集●ASCII

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GALLERIAのゲーミングデスクトップPCをチェック

　Amazon.co.jpにて、GALLERIAのゲーミングデスクトップPC「GALLERIA FGC5M-R56-B」が販売中だ。価格は25万6280円。

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軽量級～中量級のゲームは快適に遊べる

　GALLERIA FGC5M-R56-Bは、ブラックのピラーレスケースを採用するゲーミングデスクトップPC。インフィニティミラーのケースファンなど、流行りのパーツを揃えているところがポイントになっている。

　スペックについては、CPUがインテル「Core Ultra 5 225F」、GPUがNVIDIA「GeForce RTX 5060」、メモリーが16GB、ストレージが1TB M.2 SSDなど。

　ゲーム性能の目安については、『Apex Legends』は最高設定だと225fps（フルHD）、『フォートナイト』は最高設定だと105fps（フルHD）、『モンスターハンターワイルズ』は最高設定だと70fps（フルHD）としている（ドスパラ製品ページより）。

　『モンスターハンターワイルズ』レベルの重量級ゲームは設定変更が必要だが、軽量級～中量級のゲームはデフォルトの設定で遊べそうだ。

　軽めのeスポーツ系タイトルやインディーズゲームをガッツリ遊びたい人、フルHDの環境に最適なゲーミングPCを探している人はチェックしてみてはいかがだろうか。

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Image from Amazon.co.jp
ガレリア ゲーミングPC 【 Core Ultra 5 225F / RTX5060 / SSD1TB / メモリ16GB 】 GALLERIA FGC5M-R56-B Windows11Home 動画編集 19717-5049

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