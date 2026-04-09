Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第175回
8Kレベルの静電容量式ジョイスティックだと!? PC・Switch 2・モバイル対応「BIGBIG WON Rainbow 3」が15％オフ
2026年04月09日 15時00分更新
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BIGBIG WON Rainbow 3をチェック
Amazon.co.jpにて、PC・Switch2・iOS・Androidに対応するコントローラー「BIGBIG WON Rainbow 3」が販売中だ。参考価格は1万2999円だが、執筆時点では15％オフの1万1049円で購入できる（4月9日時点）。
8Kレベルの静電容量式ジョイスティックを搭載
BIGBIG WON Rainbow 3は、8Kレベルの静電容量式ジョイスティックを採用するほか、2000Hzのポーリングレート、双方向非対称のデュアルモーター、16個のマイクロスイッチボタン、有線・2.4GHz・Bluetoothの3モード接続などが特徴となっている。気になる人はチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|BIGBIG WON Rainbow 3 コントローラー 8Kレベル 静電容量式スティック 2000Hzポーリングレート 16個マイクロスイッチボタン ホール＆マイクロスイッチデュアルトリガ 着脱式十字キー搭載 3.5mmオーディオジャック搭載 PC/Switch2/iOS/Android対応 ゲームパッド
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