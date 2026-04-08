Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第173回
RTX 5070 Ti搭載、デスクトップ級パワーを持ち運べるASUS製16型ゲーミングノート 価格相応の強さを体験できる一台
2026年04月08日 19時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
ASUSの16型ゲーミングノートPCをチェック
Amazon.co.jpにて、ASUSの16型ゲーミングノートPC「ROG Strix G16 G614PR」が販売中だ。価格は39万9800円。
Ryzen 9 8940HX＆RTX 5070 Tiを搭載
ROG Strix G16 G614PRは、AMD「Ryzen 9 8940HX」とNVIDIA「GeForce RTX 5070 Ti」を搭載するゲーミングノートPC。メモリーは32GB（DDR5-5600）、ストレージは1TB M.2 SSD、リフレッシュレートは165Hz、解像度は1920×1200ドット（16:10）、OSはWindows 11 Homeなど。
40万円台と高めだが、長く愛用できるほどのスペックを誇る一台だ。気になる人はチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|ASUS ゲーミングノートPC ROG Strix G16 G614PR 16インチ RTX 5070 Ti Ryzen 9 8940HX メモリ 32GB SSD 1TB リフレッシュレート165Hz RGB イルミネートキーボード Windows 11 動画編集 PC Game Pass 3ヶ月利用権付き G614PR-R9R5070TI
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第172回
トピックスASRockが手がけた27型QHDゲーミングディスプレーに注目！ 180Hz＆1msの良スペックに心を奪われる、しかもコスパ良し
-
第171回
トピックス懐かし！ 初代Xbox風の有線コントローラーがAmazonで販売中！ 形状もボタンの配置も初代にそっくりすぎる
-
第170回
トピックス重厚感のあるサウンド体験がここに。ゲームの音に深くこだわったSteelSeriesのゲーミングヘッドセット
-
第169回
トピックスSwitch・PC・モバイルに接続できて、有線・無線どちらも対応！ GameSirのコントローラーがコスパ高し
-
第168回
トピックス1万4980円はコスパ良すぎ フルHD＆23.8型のLG製ゲーミングディスプレーがタイムセール中！ 180Hz＆1msの良スペックモデル
-
第167回
トピックスXboxコントローラーのバッテリー問題、これで解決！ PowerAのチャージキット2個入りセットがお得すぎる
-
第166回
トピックスXbox Series X専用の冷却ファン、便利かもしれない……手動・自動で切り替えられる風速モードなどが魅力
-
第165回
トピックススーファミっぽいデザインが魅力のSwitch 2用コントローラーが10％オフ！ PC・モバイルにも対応
-
第164回
トピックスゲームも仕事もこれ一台でこなせる！ Core 7 240H＆RTX 5060搭載のゲーミングノートがタイムセールで22万円台
-
第163回
トピックスRyzen 7 260＆RTX 5070で“長く戦える性能”を詰め込んだASUS製16型ゲーミングノートPCが27万円台！
- この連載の一覧へ