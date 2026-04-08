RTX 5070 Ti搭載、デスクトップ級パワーを持ち運べるASUS製16型ゲーミングノート 価格相応の強さを体験できる一台

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ASUSの16型ゲーミングノートPCをチェック

Amazon.co.jpにて、ASUSの16型ゲーミングノートPC「ROG Strix G16 G614PR」が販売中だ。価格は39万9800円。

Ryzen 9 8940HX＆RTX 5070 Tiを搭載

ROG Strix G16 G614PRは、AMD「Ryzen 9 8940HX」とNVIDIA「GeForce RTX 5070 Ti」を搭載するゲーミングノートPC。メモリーは32GB（DDR5-5600）、ストレージは1TB M.2 SSD、リフレッシュレートは165Hz、解像度は1920×1200ドット（16:10）、OSはWindows 11 Homeなど。

40万円台と高めだが、長く愛用できるほどのスペックを誇る一台だ。気になる人はチェックしてみては？