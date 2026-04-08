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Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第173回

RTX 5070 Ti搭載、デスクトップ級パワーを持ち運べるASUS製16型ゲーミングノート 価格相応の強さを体験できる一台

2026年04月08日 19時00分更新

文● いちえもん　編集●ASCII

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ASUSの16型ゲーミングノートPCをチェック

　Amazon.co.jpにて、ASUSの16型ゲーミングノートPC「ROG Strix G16 G614PR」が販売中だ。価格は39万9800円。

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Ryzen 9 8940HX＆RTX 5070 Tiを搭載

　ROG Strix G16 G614PRは、AMD「Ryzen 9 8940HX」とNVIDIA「GeForce RTX 5070 Ti」を搭載するゲーミングノートPC。メモリーは32GB（DDR5-5600）、ストレージは1TB M.2 SSD、リフレッシュレートは165Hz、解像度は1920×1200ドット（16:10）、OSはWindows 11 Homeなど。

　40万円台と高めだが、長く愛用できるほどのスペックを誇る一台だ。気になる人はチェックしてみては？

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ASUS ゲーミングノートPC ROG Strix G16 G614PR 16インチ RTX 5070 Ti Ryzen 9 8940HX メモリ 32GB SSD 1TB リフレッシュレート165Hz RGB イルミネートキーボード Windows 11 動画編集 PC Game Pass 3ヶ月利用権付き G614PR-R9R5070TI

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