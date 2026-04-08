ASRockが手がけた27型QHDゲーミングディスプレーに注目！ 180Hz＆1msの良スペックに心を奪われる、しかもコスパ良し

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ASRockのゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、ASRockの27型ゲーミングディスプレー「PG27QFT1B MN1428」が販売中だ。価格は2万7980円。

ASRockのこだわりが詰まった一台

PG27QFT1B MN1428は、27型のQHD（2560×1440ドット）を採用するゲーミングディスプレー。最大180Hzのリフレッシュレートと1msの応答速度を備えており、FPSや格闘ゲーム、レースゲームなどのジャンルにおいて、滑らかかつ残像の少ない映像を表示できるという。

そのほか、約10.7億色の色再現や最大400cd/㎡の輝度、AMD FreeSync、フリッカー・ブルーライトの抑制機能なども特徴だ。

PCパーツメーカーのASRockが手がけたゲーミングディスプレーに興味を抱いている人は少なくないはず。ASRockのこだわりが詰まった本製品が気になる人は、購入を検討してみてはいかがだろうか。