いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第116回
【ドスパラ】RTX3050＋Core i7＋16GBで15万円切り。この価格ならアリでしょ
2026年04月09日 15時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
ドスパラ「対象PC値引きクーポン」セールをチェック
ドスパラでは現在、「対象PC値引きクーポン」キャンペーンを実施中。クーポン対象として、デスクトップPCとノートPCが掲載されている。
今回の「GALLERIA RL7C-R35-5N」も対象で、クーポン適用で1万円引きになる。ゲーミングPCを探していて、少しでも価格を抑えたいなら、この機会にチェックしてみては？
ゲームも普段使いもこの1台で
基本モデル 154,980円（クーポン利用で10,000円オフ）
【CPU】Core i7-13620H
【GPU】GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU
【メモリ】16GB（DDR5）
【ストレージ】500GB SSD
【ディスプレイ】15.6インチ（1920×1080）
RTX 3050を搭載しているので、フルHDならそのままゲームが動く。重めのタイトルでも、設定を落とせば対応できる。
Core i7とメモリ16GBの構成で、ゲームだけでなく普段使いもそのまま回せる。165Hz対応のディスプレイで、動きもなめらか。
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