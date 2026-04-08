Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第171回
懐かし！ 初代Xbox風の有線コントローラーがAmazonで販売中！ 形状もボタンの配置も初代にそっくりすぎる
2026年04月08日 18時00分更新
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初代Xbox風の有線コントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、初代Xbox風の有線コントローラー「Hyperkin DuchesS」が販売中だ。価格は7330円。
本製品は、Xbox Series X|S、Xbox One、Windows PCに対応する有線コントローラー（公式ライセンス取得済み）。初代Xboxのコントローラーを再現したレトロなデザインが特徴的だ。デザインはもちろん、ボタンの配置も初代Xboxを想起させる。そのほか、ホール効果スティックやダイナミックインパルストリガー、専用シェアボタンなどが搭載されている。
初代Xboxの懐かしさが全開
ユーザーレビューを見ると、「コスパは良い」「互換タイトルを昔の配置で遊びたいならコレ」といった声が寄せられている。初代Xboxの懐かしさを再体験したい人におすすめできる。
|Image from Amazon.co.jp
|Hyperkin DuchesS 有線コントローラー（ブラック）｜Xbox Series X|S/Xbox One/Windows 10|11 対応｜懐かしさと進化が融合したXbox公式ライセンスモデル
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