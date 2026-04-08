Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第170回
重厚感のあるサウンド体験がここに。ゲームの音に深くこだわったSteelSeriesのゲーミングヘッドセット
2026年04月08日 17時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
SteelSeriesのゲーミングヘッドセットをチェック
Amazon.co.jpにて、SteelSeriesのゲーミングヘッドセット「Arctis Nova 3」が販売中だ。価格は1万5600円。
本製品は、ゲームだけでなく映画や音楽の鑑賞に最適とうたうゲーミングヘッドセット。40mmのオーディオドライバーやDAC採用によるHi-Fiサウンド、360度の空間オーディオなどに対応する。そのほか、約236gの軽量設計や頭にフィットするComfortMAXシステムなども特徴となっている。
重厚感あふれるサウンドを体験してみたい人に◎
ユーザーレビューを見ると、「良い音質」「とても使いやすい」「これ最高」といった声が寄せられている。ゲームや映画の音に重厚感をもたらしたい人におすすめできそうだ。
|Image from Amazon.co.jp
|SteelSeries ゲーミングヘッドセット ヘッドホン Arctis Nova 3 軽量 有線 密閉型 PC PS5 PS4 Switch 対応 RGBライティング AIノイズキャンセリング 空間オーディオ Hi-Fiサウンド 調整可能 61631 ブラック
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第169回
トピックスSwitch・PC・モバイルに接続できて、有線・無線どちらも対応！ GameSirのコントローラーがコスパ高し
-
第168回
トピックス1万4980円はコスパ良すぎ フルHD＆23.8型のLG製ゲーミングディスプレーがタイムセール中！ 180Hz＆1msの良スペックモデル
-
第167回
トピックスXboxコントローラーのバッテリー問題、これで解決！ PowerAのチャージキット2個入りセットがお得すぎる
-
第166回
トピックスXbox Series X専用の冷却ファン、便利かもしれない……手動・自動で切り替えられる風速モードなどが魅力
-
第165回
トピックススーファミっぽいデザインが魅力のSwitch 2用コントローラーが10％オフ！ PC・モバイルにも対応
-
第164回
トピックスゲームも仕事もこれ一台でこなせる！ Core 7 240H＆RTX 5060搭載のゲーミングノートがタイムセールで22万円台
-
第163回
トピックスRyzen 7 260＆RTX 5070で“長く戦える性能”を詰め込んだASUS製16型ゲーミングノートPCが27万円台！
-
第162回
トピックスCore Ultra 5＆RTX 5060搭載のGALLERIA製ゲーミングPCが25万円台！ 白色のピラーレスケースがオシャレすぎる
-
第161回
トピックス“勝ちに行く”ためのディスプレー 最大320Hz駆動の24.5型フルHDゲーミングディスプレーが23％オフ！
-
第160回
トピックスなんだこの可愛い生き物は……。Xboxコントローラーのシリコンカバーが10％オフで販売中
- この連載の一覧へ