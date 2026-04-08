重厚感のあるサウンド体験がここに。ゲームの音に深くこだわったSteelSeriesのゲーミングヘッドセット

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

SteelSeriesのゲーミングヘッドセットをチェック

Amazon.co.jpにて、SteelSeriesのゲーミングヘッドセット「Arctis Nova 3」が販売中だ。価格は1万5600円。

本製品は、ゲームだけでなく映画や音楽の鑑賞に最適とうたうゲーミングヘッドセット。40mmのオーディオドライバーやDAC採用によるHi-Fiサウンド、360度の空間オーディオなどに対応する。そのほか、約236gの軽量設計や頭にフィットするComfortMAXシステムなども特徴となっている。

重厚感あふれるサウンドを体験してみたい人に◎

ユーザーレビューを見ると、「良い音質」「とても使いやすい」「これ最高」といった声が寄せられている。ゲームや映画の音に重厚感をもたらしたい人におすすめできそうだ。