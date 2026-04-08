ポケモンは4月8日、「Pokémon Champions（ポケモンチャンピオンズ）」のNintendo Switch版を配信開始した。スマートフォン版は夏ごろ配信予定となる。

本作は、ポケモン勝負に特化した基本プレイ無料ゲーム。プレイヤーは新人ジムトレーナーとなり、ランクバトルを勝ち抜いてポケモンチャンピオンの称号を目指す。

特徴的なのは「個体値」やレベルの概念を撤廃していること。ポケモンは「スカウト」で仲間にでき、従来の「ポケットモンスター」シリーズのように野生のポケモンを捕まえる工程は存在しない。Pokemon Homeから自分のポケモンを受け入れることもできる。

また、7日間だけの「トライアルスカウト」と、期限なしの「レギュラースカウト」がある。期限付きであれば完全無料でスカウトできる。

ただし、トライアルスカウトしたポケモンも後からレギュラーに更新できることを確認したので、VPが貴重な序盤はとりあえずトライアルでスカウトしておくといいかもしれない。

ポケモンバトルは対人戦なので、1ターンあたりのコマンドを選ぶ制限時間がある（45秒）。ただ技ごとのタイプ相性はひと目で分かるようになっているため、テンポ良くバトルを進められると感じた。

ランクバトルをしたりスカウトをすると、ミッションが進んでVPがもらえる。そうして得たポイントを使って、スカウトやショップでお買い物を楽しめるのが本作の流れだ。

早速プレイしたユーザーからは「最高じゃないっすか…」「チュートリアルが赤緑対決なの、チョイスが素晴らしい」「半休を取った。コレをやるために」「楽しすぎてやばい」「相手のHP残量がパーセント表示なのいいな」など、楽しんでいる様子が伝わってくる。

そのほか、「持ち物が少ないぞ」「メタグロスいないんかーい」「メガピクシー、最強かも」「最初はメガストーン買うべきかな」など、さまざまな声が寄せられている。

早期プレイ特典としてカイリューがもらえるほか、4月10日から始まる公式オンライン大会「ウォームアップチャレンジ」に参加するとサーナイトがもらえる。いよいよ始まった「ポケモンチャンピオンズ」、バトルに熱い情熱を注ぎたいポケモントレーナーは要チェックだ。

【ゲーム情報】

タイトル：「Pokémon Champions」

ジャンル：ポケモンバトル

企画制作：ゲームフリーク、ポケモン

開発：ポケモンワークス

発売：ポケモン

販売：Switch版…任天堂／スマホ版…ポケモン

プラットフォーム：Nintendo Switch／iOS／Android

配信日：

Switch版：配信中（2026年4月8日）

スマホ版：2026年夏

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

CERO：A（全年齢対象）

※製品の内容や仕様などは変更される場合があります。

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