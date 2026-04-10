tinyBuildは4月10日、中世墓守シミュレーションゲーム「Graveyard Keeper 2」を2026年に発売すると発表した。

本作でプレイヤーは異端審問官となり、中世墓場を管理することに。ゾンビを労働力として使役して町を発展。生産ラインをゾンビの力で自動化したり、ゾンビの軍隊を組織して侵略者に立ち向かったりするパートもあるという。

なお、“史上もっとも不正確な中世墓場管理シミュレーター”と銘打った前作では、現実世界で事故にあった主人公が異世界転生し、墓守にさせられるお話が展開。「帰りたければ良い墓守になるべし」と放り出されるという、なんとも斬新な導入だ。

死体を埋葬するだけではなく、農業に林業、鉱山業、交易などやることは多岐にわたる。スローライフゲームとして有名な「スターデューバレー」の暗黒版と言えば通じる人は多いかもしれない。なにせ倫理に目をつぶれば“死体の肉”すらも収入源にできるのだから…。

「2」の発表を記念して、そんな1作目「Graveyard Keeper」がPS Store／Microsoft Store／Steamで無料配信中。期間は4月14日2時までなので、お見逃しなく。

※Nintendo Switch版は無料対象外

【ゲーム情報】

タイトル：Graveyard Keeper 2

ジャンル：中世墓場管理シミュレーター

販売：tinyBuild

開発：Lazy Bear Games

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）

発売日：2026年予定

価格：未定

CERO：未定

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