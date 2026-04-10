ゾンビは労働力だ！倫理ガン無視の墓守SLG「Graveyard Keeper 2」発表 1作目が3日間だけ無料配布中
tinyBuildは4月10日、中世墓守シミュレーションゲーム「Graveyard Keeper 2」を2026年に発売すると発表した。
本作でプレイヤーは異端審問官となり、中世墓場を管理することに。ゾンビを労働力として使役して町を発展。生産ラインをゾンビの力で自動化したり、ゾンビの軍隊を組織して侵略者に立ち向かったりするパートもあるという。
なお、“史上もっとも不正確な中世墓場管理シミュレーター”と銘打った前作では、現実世界で事故にあった主人公が異世界転生し、墓守にさせられるお話が展開。「帰りたければ良い墓守になるべし」と放り出されるという、なんとも斬新な導入だ。
死体を埋葬するだけではなく、農業に林業、鉱山業、交易などやることは多岐にわたる。スローライフゲームとして有名な「スターデューバレー」の暗黒版と言えば通じる人は多いかもしれない。なにせ倫理に目をつぶれば“死体の肉”すらも収入源にできるのだから…。
「2」の発表を記念して、そんな1作目「Graveyard Keeper」がPS Store／Microsoft Store／Steamで無料配信中。期間は4月14日2時までなので、お見逃しなく。
※Nintendo Switch版は無料対象外
【ゲーム情報】
タイトル：Graveyard Keeper 2
ジャンル：中世墓場管理シミュレーター
販売：tinyBuild
開発：Lazy Bear Games
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）
発売日：2026年予定
価格：未定
CERO：未定
© 2026 by tinyBuild and Lazy Bear Games
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