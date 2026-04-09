ポケモンより配信中のNintendo Switch版「Pokémon Champions（ポケモンチャンピオンズ）」。基本プレイ無料ということもあり、配信初日から多くのユーザーがプレイし賑わいを見せていた。ここでは、初日に観測した話題について紹介していこう。

●色違い報告多数！これお持ち帰りしたい……ダメ？

本作ではメニューから選べる「スカウト」という項目でポケモンをゲットできる。育成の手間はなく、最初からポケモンバトルに使えるよう能力値や技も振り分けられており、初心者でもお手軽に始められるのが特徴だ。

そんなスカウトにて、「色違い出た！」「草むら光ったら確定演出か!?」と話題に。見た目が通常と異なる“色違いポケモン”や、“ふたつ名個体”はプレミア感があり、「性能と関係ないところでガチャ要素あるの楽しい」など、出た人から喜びの声が寄せられている。

なお、従来の「ポケットモンスター」シリーズから「Pokémon HOME」を通じて特定のポケモンを連れてくることはできるし、連れてきたポケモンを返すこともできるが、本作でスカウトしたポケモンを送ることはできない。「色違い、ZAにお持ち帰りしたかった…」と残念がる声も。

●メガスターミーさん、本作でも大人気

「Pokémon LEGENDS Z-A」で初めてメガシンカ姿を披露して以来、ネタ枠として人気の高いメガスターミー。本作でもショップでメガストーンを交換することで、バトル中にスターミーをメガシンカできる。

メガシンカ後の特性は「ちからもち（物理技威力×2）」と判明。すると界隈では「最初に当たるメガ進化がメガスターミーという衝撃よ」「名実ともにハイパーゴリマッチョへ」「もう何やっても面白いこのヒトデ」「あまりにも大乱闘適正が高すぎる」など、大いに楽しんでいる様子が伝わってくる。

ユーザーからは「みんな大好き、メガスターミーの“しねんのずつき”だよ！」「メガスターミー、交代技の火力じゃ無さすぎて草テラス」など“強い”という評価もあれば、「A（こうげき）種族値が140→100にナーフされとる」「とくせい込みの強さじゃったか…」など、攻撃力が2倍になってる割にダメージが出ないことを嘆く声もあった。

●TOD廃止で対戦環境が変化

時間切れによる判定勝ちを狙うTOD（Time Over Death）戦術が本作では廃止された。時間切れになると「引き分け」となり、ランクの変動などは行なわれない。

これに対しては「される側はなんも面白くないからな。これは良い変更」「逆に負ける試合で引き分け狙いの遅延戦術取る人が多くなりそう」など、賛否両論といった感じだった。

なお、時間切れは2種類あり、全体の「総合時間」が無くなると引き分けに、プレイヤーごとの「持ち時間」が無くなるとそのプレイヤーの負けになる。

このように、おおむね楽しんでいる意見が多く見られた「Pokémon Champions」。初心者向けの配慮が多く見られるので、従来のシリーズで対戦に苦手意識を持っていたプレイヤーこそ気軽にプレイしてみてもいいかもしれない。

【ゲーム情報】

タイトル：「Pokémon Champions」

ジャンル：ポケモンバトル

企画制作：ゲームフリーク、ポケモン

開発：ポケモンワークス

発売：ポケモン

販売：Switch版…任天堂／スマホ版…ポケモン

プラットフォーム：Nintendo Switch／iOS／Android

配信日：

Switch版：配信中（2026年4月8日）

スマホ版：2026年夏

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

CERO：A（全年齢対象）

※製品の内容や仕様などは変更される場合があります。

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