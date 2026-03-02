「ポケモンチャンピオンズ」オープニングムービー初公開 Switch版は4月配信へ
ポケモンは2月27日、ポケモン勝負に特化した基本プレイ無料ゲーム「Pokémon Champions（ポケモンチャンピオンズ）」のオープニングムービーを初公開。Nintendo Switch版を4月、スマートフォン版を夏に配信予定だと明かした。
8月31日までに本作をプレイすると、早期ダウンロード特典としてカイリューを受け取れる。さらにメガシンカに必要な「カイリュナイト」もバトルパスからもらえるので、早々にカイリューをメガシンカさせてバトルへ連れていくことができるという。
ユーザーからは「映画の冒頭かと思った」「激アツすぎる」「絶対やるぞ」「ガオガエンとはわかってるじゃねぇか…」「こういうゲーム、ずっと待ってた」など、興奮する声が寄せられている。
「Pokémon HOME」との連携にも対応しているので、「Pokémon LEGENDS Z-A」や「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」などから育てたポケモンを連れてきて、未来のチャンピオンを目指すのもアリ。配信までいましばらく待とう。
【ゲーム情報】
タイトル：「Pokémon Champions」
ジャンル：ポケモンバトル
企画制作：ゲームフリーク、ポケモン
開発：ポケモンワークス
発売：ポケモン
販売：Switch版…任天堂／スマホ版…ポケモン
プラットフォーム：Nintendo Switch／iOS／Android
配信日：
Switch版：2026年4月
スマホ版：2026年夏
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
CERO：A（全年齢対象）
※ゲーム画面は開発中のものです。
※製品の内容や仕様などは変更される場合があります。
©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。
Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。