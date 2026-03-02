ポケモンは2月27日、ポケモン勝負に特化した基本プレイ無料ゲーム「Pokémon Champions（ポケモンチャンピオンズ）」のオープニングムービーを初公開。Nintendo Switch版を4月、スマートフォン版を夏に配信予定だと明かした。

8月31日までに本作をプレイすると、早期ダウンロード特典としてカイリューを受け取れる。さらにメガシンカに必要な「カイリュナイト」もバトルパスからもらえるので、早々にカイリューをメガシンカさせてバトルへ連れていくことができるという。

ユーザーからは「映画の冒頭かと思った」「激アツすぎる」「絶対やるぞ」「ガオガエンとはわかってるじゃねぇか…」「こういうゲーム、ずっと待ってた」など、興奮する声が寄せられている。

「Pokémon HOME」との連携にも対応しているので、「Pokémon LEGENDS Z-A」や「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」などから育てたポケモンを連れてきて、未来のチャンピオンを目指すのもアリ。配信までいましばらく待とう。

【ゲーム情報】

タイトル：「Pokémon Champions」

ジャンル：ポケモンバトル

企画制作：ゲームフリーク、ポケモン

開発：ポケモンワークス

発売：ポケモン

販売：Switch版…任天堂／スマホ版…ポケモン

プラットフォーム：Nintendo Switch／iOS／Android

配信日：

Switch版：2026年4月

スマホ版：2026年夏

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

CERO：A（全年齢対象）

