ポケモンは3月24日、ポケモン勝負に特化した基本プレイ無料ゲーム「Pokémon Champions（ポケモンチャンピオンズ）」の新たな紹介映像を公開。Nintendo Switch版の配信日を4月8日に決定した。

本映像では、ポケモンを1日1回スカウトできるシステムや、バトルの流れ、バトルモードの違い、育成要素（VP）などを紹介。

そのなかで、「Pokémon LEGENDS Z-A（ゼットエー）」で最初に仲間になる御三家のメガシンカ特性が発表され、話題を呼んでいる。

メガメガニウムの新特性「メガソーラー」は、この特性を持つポケモンが技を使う時、天気が「にほんばれ」状態と同じ効果になる。

メガオーダイルの新特性「ドラゴンスキン」は、ノーマルタイプの技をドラゴンタイプとして使えるだけでなく、技の威力が1.2倍にする。

メガエンブオーの特性「かたやぶり」は、相手の特性に関係なく、技を出すことができる。

このように特性が発表され、一部のユーザーからは「なぜエンブオーだけ新特性じゃないのか」「メガニウム→強！、オーダイル→いいね、エンブオー→？？？」「エンブオーの扱いどうしたこれ…」「いや、かたやぶりは強いけどさぁ」など戸惑いの声が寄せられていた。

なお、本作はNintendo Switch版となるが、Nintendo Switch 2向けの無料アップデートも同時配信。よりくっきりとした解像度で遊べるようになるという。

いよいよ配信日の決まった「ポケモンチャンピオンズ」。新たな“競技”の始まりに注目したい。

【ゲーム情報】

タイトル：「Pokémon Champions」

ジャンル：ポケモンバトル

企画制作：ゲームフリーク、ポケモン

開発：ポケモンワークス

発売：ポケモン

販売：Switch版…任天堂／スマホ版…ポケモン

プラットフォーム：Nintendo Switch／iOS／Android

配信日：

Switch版：2026年4月8日予定

スマホ版：2026年夏

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

CERO：A（全年齢対象）

※ゲーム画面は開発中のものです。

※製品の内容や仕様などは変更される場合があります。

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