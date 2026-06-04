ポケモンはスマートフォン版「Pokémon Champions（ポケモンチャンピオンズ）」について、6月17日より順次配信開始すると発表した。

これを記念し、同日よりログインした全プレイヤーに「ライチュウ」とライチュウナイトＸ・ライチュウナイトＹがもらえるキャンペーンを実施する。また、メガシンカした「メガライチュウX」「メガライチュウY」の特性も公開。

ユーザーからは「ねむり無効、大あくび時代を終わらせにきたか…」「A積み技あったっけ」「ノーガード戦法だと、お前守りを捨てるのか」「威力120のメガほっぺすりすり」「もはやとある鼠の超電磁砲」など、多くの反響が寄せられていた。

【ゲーム情報】

タイトル：「Pokémon Champions」

ジャンル：ポケモンバトル

企画制作：ゲームフリーク、ポケモン

開発：ポケモンワークス

発売：ポケモン

販売：Switch版…任天堂／スマホ版…ポケモン

プラットフォーム：Nintendo Switch／iOS／Android

配信日：

Switch版：配信中（2026年4月8日）

スマホ版：2026年6月17日予定

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

CERO：A（全年齢対象）

※製品の内容や仕様などは変更される場合があります。

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