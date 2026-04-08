製造現場の多様な情報を把握し意思決定を支援、生産管理AIエージェント「AX Agent Suite for 生産管理」提供開始

株式会社INDUSTRIAL-Xは4月2日に、製造現場における人・設備・在庫・進捗などの情報の把握と適切な意思決定を支援する生産管理AIエージェント「AX Agent Suite for生産管理」の提供開始を発表した。

同ソリューションは製造現場に特化した「生産管理AIエージェント」として、工場の多様なデータをAIが把握し、ルーティン業務の代行から生産性の改善までをサポートするという。

ユーザーが対話形式で操作できるインターフェースを備えており、AIが文脈に沿った回答や意思決定を支援する。システムの統合画面からAIが自動処理を実行し、人による判断プロセスを残しながら、前後作業の効率化を図る。

生産ライン・設備情報、メンテナンス履歴、業務手順書などの社内データと、原材料価格、設備のセンサーデータ、稼働時間などのリアルタイムデータを突合。RAG（検索拡張生成）を活用した高精度な検索と情報参照を可能にするという。

また、製造現場に特化した、以下の4つの主要機能を備える。

・進捗トラッキング： 現場からの入力やセンサーデータをもとに、進捗・遅延要因をリアルタイムに把握。

・原価見積・実績比較： AIが標準時間と実績差を分析し、原価ズレの要因を特定。

・ナレッジ化： 作業指示や段取りノウハウを対話で収集・蓄積し、必要な時に作業者に提示して教育時間を短縮。

・帳票の依頼： 報告用の帳票作成などのルーティンワークをAIエージェントに依頼し、自動化。

同社は「生産管理AIエージェント」の提供を通じ、製造業におけるデータドリブン経営の実現と、次世代の自律型工場の構築を支援するとしている。