Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第168回
1万4980円はコスパ良すぎ フルHD＆23.8型のLG製ゲーミングディスプレーがタイムセール中！ 180Hz＆1msの良スペックモデル
2026年04月07日 18時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
LGの23.8型フルHDゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、LGの23.8型ゲーミングディスプレー「UltraGear 24GS60F-B」が販売中だ。参考価格は2万5801円だが、タイムセールにより42％オフの1万4980円で購入できる（4月7日時点）。
本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のIPSパネルを採用するゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは180Hz、応答速度は1msなど。そのほか、画面の遅延を抑える「DASモード」や、暗部の視認性を高める「ブラックスタビライザー」などの機能も備える。
手に届きやすい価格で高性能
ユーザーレビューを見ると、「必要な機能が過不足なく搭載」「ゲーマーやオフィスに最適」「お手頃価格で高性能」といった声が寄せられている。コスパ重視のゲーミングディスプレーを探している人におすすめできる。
|Image from Amazon.co.jp
|LG ゲーミングモニター UltraGear 24GS60F-B 23.8インチ/PCゲーム、家庭用ゲーム/フルHD(1920×1080) /アンチグレア/180Hz/IPS 1ms（GTG）/FreeSync™ テクノロジー/G-Sync Compatible/HDR10/DisplayPort/HDMI/チルト調整対応/メーカー3年保証/無輝点保証
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第167回
トピックスXboxコントローラーのバッテリー問題、これで解決！ PowerAのチャージキット2個入りセットがお得すぎる
-
第166回
トピックスXbox Series X専用の冷却ファン、便利かもしれない……手動・自動で切り替えられる風速モードなどが魅力
-
第165回
トピックススーファミっぽいデザインが魅力のSwitch 2用コントローラーが10％オフ！ PC・モバイルにも対応
-
第164回
トピックスゲームも仕事もこれ一台でこなせる！ Core 7 240H＆RTX 5060搭載のゲーミングノートがタイムセールで22万円台
-
第163回
トピックスRyzen 7 260＆RTX 5070で“長く戦える性能”を詰め込んだASUS製16型ゲーミングノートPCが27万円台！
-
第162回
トピックスCore Ultra 5＆RTX 5060搭載のGALLERIA製ゲーミングPCが25万円台！ 白色のピラーレスケースがオシャレすぎる
-
第161回
トピックス“勝ちに行く”ためのディスプレー 最大320Hz駆動の24.5型フルHDゲーミングディスプレーが23％オフ！
-
第160回
トピックスなんだこの可愛い生き物は……。Xboxコントローラーのシリコンカバーが10％オフで販売中
-
第159回
トピックスサンリオのSwitch 2コントローラーがめっちゃカワイイ！ 有線・無線対応や10時間以上のバッテリー駆動なども魅力
-
第158回
トピックスRyzen 7 7800X3D＆RX 9060 XTの良スペック、G TUNE製ゲーミングPCがタイムセールで10％オフ！
- この連載の一覧へ