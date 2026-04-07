1万4980円はコスパ良すぎ フルHD＆23.8型のLG製ゲーミングディスプレーがタイムセール中！ 180Hz＆1msの良スペックモデル

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LGの23.8型フルHDゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、LGの23.8型ゲーミングディスプレー「UltraGear 24GS60F-B」が販売中だ。参考価格は2万5801円だが、タイムセールにより42％オフの1万4980円で購入できる（4月7日時点）。

本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のIPSパネルを採用するゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは180Hz、応答速度は1msなど。そのほか、画面の遅延を抑える「DASモード」や、暗部の視認性を高める「ブラックスタビライザー」などの機能も備える。

手に届きやすい価格で高性能

ユーザーレビューを見ると、「必要な機能が過不足なく搭載」「ゲーマーやオフィスに最適」「お手頃価格で高性能」といった声が寄せられている。コスパ重視のゲーミングディスプレーを探している人におすすめできる。