40万円切りでこの構成、アリ？ RTX 5070＋32GBのSTORM即納PC【新生活応援キャンペーン】

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STORM「新生活応援キャンペーン」をチェック

STORMでは現在、「新生活応援キャンペーン」を実施中。期間は5月11日まで。対象モデルを購入すると、27インチ・120Hz対応のゲーミングモニター「MSI PRO MP275W E2」をプレゼント中。

キャンペーンでは、5070〜5070 Tiあたりの構成が横並びで出ている形。「この価格帯でどれにするか」を比較しながら選びやすいページになっている。

まず見ておきたいのが、この「S2P-97X857」

S2P-97X857

399,800円

【CPU】Ryzen 7 9700X

【GPU】GeForce RTX 5070（12GB）

【メモリ】32GB（DDR5）

【ストレージ】1TB NVMe SSD

この価格で、RTX 5070にメモリ32GBが揃っている構成。ゲーム用途ならフルHDは余裕。WQHDでも設定を大きく落とさずに遊べるタイトルが多く、重めのゲームにも対応できる。

メモリ32GBとSSD 1TBも最初から入っているので、買ってすぐそのまま使えるのもポイント。

同じページには5070 Tiや7800X3Dのモデルも並んでいる。このモデルから見て、自分の予算とニーズに合ったPCを探してみてはいかがだろうか。