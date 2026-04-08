いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第114回
40万円切りでこの構成、アリ？ RTX 5070＋32GBのSTORM即納PC【新生活応援キャンペーン】
2026年04月08日 13時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
STORM「新生活応援キャンペーン」をチェック
STORMでは現在、「新生活応援キャンペーン」を実施中。期間は5月11日まで。対象モデルを購入すると、27インチ・120Hz対応のゲーミングモニター「MSI PRO MP275W E2」をプレゼント中。
キャンペーンでは、5070〜5070 Tiあたりの構成が横並びで出ている形。「この価格帯でどれにするか」を比較しながら選びやすいページになっている。
まず見ておきたいのが、この「S2P-97X857」
399,800円
【CPU】Ryzen 7 9700X
【GPU】GeForce RTX 5070（12GB）
【メモリ】32GB（DDR5）
【ストレージ】1TB NVMe SSD
この価格で、RTX 5070にメモリ32GBが揃っている構成。ゲーム用途ならフルHDは余裕。WQHDでも設定を大きく落とさずに遊べるタイトルが多く、重めのゲームにも対応できる。
メモリ32GBとSSD 1TBも最初から入っているので、買ってすぐそのまま使えるのもポイント。
同じページには5070 Tiや7800X3Dのモデルも並んでいる。このモデルから見て、自分の予算とニーズに合ったPCを探してみてはいかがだろうか。
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