Xboxコントローラーのバッテリー問題、これで解決！ PowerAのチャージキット2個入りセットがお得すぎる

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Xboxワイヤレスコントローラー用チャージキットをチェック

Amazon.co.jpにて、PowerAの「Xbox Series X|S Xbox One 用充電バッテリー」が販売中だ。価格は3300円。

本製品は、Xbox Series X|SとXbox Oneのコントローラーに対応するチャージキット（公式ライセンス取得）。1100mAhの充電式バッテリー×2個、バッテリーカバー（Series X|S用2枚、Xbox One用2枚）、USB Type-Cケーブルが付属する。有線・無線のどちらでもプレイでき、無線の場合は最大40時間のゲームプレイが可能だという。

Xboxコントローラーのバッテリー問題に悩んでいる人へ……

ユーザーレビューを見ると、「電池交換のストレスがない」「電池よりバッテリー」「2個入りなのがありがたい」といった声が寄せられている。Xboxコントローラーのバッテリー問題に悩んでいる人は、本製品をチェックしてみては？