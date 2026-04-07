Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第167回
Xboxコントローラーのバッテリー問題、これで解決！ PowerAのチャージキット2個入りセットがお得すぎる
2026年04月07日 18時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
Xboxワイヤレスコントローラー用チャージキットをチェック
Amazon.co.jpにて、PowerAの「Xbox Series X|S Xbox One 用充電バッテリー」が販売中だ。価格は3300円。
本製品は、Xbox Series X|SとXbox Oneのコントローラーに対応するチャージキット（公式ライセンス取得）。1100mAhの充電式バッテリー×2個、バッテリーカバー（Series X|S用2枚、Xbox One用2枚）、USB Type-Cケーブルが付属する。有線・無線のどちらでもプレイでき、無線の場合は最大40時間のゲームプレイが可能だという。
Xboxコントローラーのバッテリー問題に悩んでいる人へ……
ユーザーレビューを見ると、「電池交換のストレスがない」「電池よりバッテリー」「2個入りなのがありがたい」といった声が寄せられている。Xboxコントローラーのバッテリー問題に悩んでいる人は、本製品をチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|【国内正規品 ２年保証】PowerA プレイ＆チャージキット Xbox Series X|S Xbox One 用充電バッテリー(公式ライセンス取得) XBPW0119-01
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第168回
トピックス1万4980円はコスパ良すぎ フルHD＆23.8型のLG製ゲーミングディスプレーがタイムセール中！ 180Hz＆1msの良スペックモデル
-
第166回
トピックスXbox Series X専用の冷却ファン、便利かもしれない……手動・自動で切り替えられる風速モードなどが魅力
-
第165回
トピックススーファミっぽいデザインが魅力のSwitch 2用コントローラーが10％オフ！ PC・モバイルにも対応
-
第164回
トピックスゲームも仕事もこれ一台でこなせる！ Core 7 240H＆RTX 5060搭載のゲーミングノートがタイムセールで22万円台
-
第163回
トピックスRyzen 7 260＆RTX 5070で“長く戦える性能”を詰め込んだASUS製16型ゲーミングノートPCが27万円台！
-
第162回
トピックスCore Ultra 5＆RTX 5060搭載のGALLERIA製ゲーミングPCが25万円台！ 白色のピラーレスケースがオシャレすぎる
-
第161回
トピックス“勝ちに行く”ためのディスプレー 最大320Hz駆動の24.5型フルHDゲーミングディスプレーが23％オフ！
-
第160回
トピックスなんだこの可愛い生き物は……。Xboxコントローラーのシリコンカバーが10％オフで販売中
-
第159回
トピックスサンリオのSwitch 2コントローラーがめっちゃカワイイ！ 有線・無線対応や10時間以上のバッテリー駆動なども魅力
-
第158回
トピックスRyzen 7 7800X3D＆RX 9060 XTの良スペック、G TUNE製ゲーミングPCがタイムセールで10％オフ！
- この連載の一覧へ