Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第165回
スーファミっぽいデザインが魅力のSwitch 2用コントローラーが10％オフ！ PC・モバイルにも対応
2026年04月07日 17時00分更新
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Switch 2用のレトロ風無線コントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、Nintendo Switch 2に対応する「レトロ風無線コントローラー」が販売中だ。過去価格は2680円だが、執筆時点では11％オフの2374円で購入できる。
本製品は、どこか懐かしいレトロ風デザインが特徴の無線コントローラー。Nintendo Switch 2のほか、初代Switch、PC、モバイル（iOS/Android）に対応する。ドリフトを防ぐホール効果スティックや9色に光るRGBライト、操作の割り当てができる背面ボタン、連射機能、ジャイロセンサーなどが特徴となっている。
シンプルな見た目だけど中身は高性能
ユーザーレビューを見ると、「使いやすい」「見た目が可愛い」「Switch 2でも問題なく使える」「安くていい」といった声が寄せられている。安価ながらもしっかりとした作りが評価されているようだ。複数のプラットフォームに対応したコントローラーを探している人におすすめできる。
|Image from Amazon.co.jp
|Switch コントローラー ワイヤレス ホール効果スティック RGBライト 背面ボタン付き スイッチ コントローラー TURBO連射 4段階振動調整 6軸ジャイロセンサー 800mAhバッテリー Switch/Switch2/PC/Android/IOSに対応 プロコン
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