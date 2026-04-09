『「ない仕事」の作り方』『コンビニ人間』
欧州の日本小説ブームを牽引した「コンビニ人間」本屋大賞受賞作を耳から楽しめ！【Audibleおすすめ情報】
2026年04月09日 19時00分更新
本屋大賞の人気作は「Audible」で体験しよう！
Amazonのオーディオブックサービス「Audible」で聴ける「本屋大賞」受賞作/ノミネート作の紹介記事・第3弾！ あなたも月額1500円のプレミアム会員になって聴き放題を体験しましょう。2026年5月12日まで「Audible」のプレミアムプランが最初の3ヵ月だけ月額99円で利用できますよ。
まだまだ傑作がザクザク！
2021年の本屋大賞「発掘部門」受賞作。日本各地に存在する町おこしのマスコットキャラクターの着ぐるみに「ゆるキャラ」という名称を与えることで一大ムーブメントを巻き起こした著者・みうらじゅんが自身の仕事術を披露する。漫画家・エッセイストという枠に収まらない活躍の裏側に要注目！
【あらすじ】「本業は何？」謎に包まれた著者の仕事術に迫る！ 「仏像ブーム」を牽引してきた第一人者であり、「マイブーム」や「ゆるキャラ」の名付け親としても知られるみうらじゅん。とはいえ、「テレビや雑誌で、そのサングラス＆長髪姿を見かけるけれど、何が本業なのかわからない」「どうやって食っているんだろう？」と不思議に思っている人も多いのでは？
本書では、それまで世の中に「なかった仕事」を、企画、営業、接待も全部自分でやる「一人電通」という手法で作ってきた「みうらじゅんの仕事術」を、アイデアのひらめき方から印象に残るネーミングのコツ、世の中に広める方法まで、過去の作品を例にあげながら丁寧に解説していきます。
「「ない仕事」の作り方」
再生時間：4時間14分
著者：みうらじゅん
ナレーター：木村憲司
2017年の第14回本屋大賞ノミネート作。累計300万部突破の芥川賞受賞作にして、46ヵ国で翻訳された世界的ベストセラー。コンビニバイト中だけ「世界の部品」になれたと感じる女性店員の日常を描き、欧州の日本小説ブームを牽引した傑作をオーディオブックで体験してみませんか。
【あらすじ】36歳未婚、彼氏なし。コンビニのバイト歴18年目の古倉恵子。日々コンビニ食を食べ、夢の中でもレジを打ち、「店員」でいるときのみ世界の歯車になれる――。「いらっしゃいませー!!」お客様がたてる音に負けじと、今日も声を張り上げる。ある日、婚活目的の新入り男性・白羽がやってきて、そんなコンビニ的生き方は恥ずかしい、と突きつけられるが……。
「コンビニ人間」
再生時間：3時間42分
著者：村田沙耶香
ナレーター：大久保佳代子
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