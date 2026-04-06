ポケモンは4月6日、スマートフォン向けアプリ「Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）」にて、伝説のポケモン「ラティアス」が登場するイベントを開催。

そのフィールドBGMが、2002年公開の「劇場版ポケットモンスター 水の都の護神 ラティアスとラティオス」で流れた「謎の少女、再び(迷宮)」となっており、話題に。

ユーザーからは「BGM聞いてるだけで涙出そう」「ムチャクチャ聞き覚えがある」「噴水とか再現しててすごい！」「エモくてず～っと聴いていられる…」「世代狙い撃ちだろ」など、歓喜の声が寄せられている。

【ゲーム情報】

タイトル：Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）

ジャンル：睡眠ゲーム

配信：ポケモン

開発：SELECT BUTTON

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2023年7月20日）

価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

プレイ人数：1人

©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Pokémon Sleep is developed by SELECT BUTTON inc.

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