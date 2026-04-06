「ポケモンスリープ」ラティアスイベント開催 BGM「謎の少女、再び」が流れ歓喜の声
ポケモンは4月6日、スマートフォン向けアプリ「Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）」にて、伝説のポケモン「ラティアス」が登場するイベントを開催。
そのフィールドBGMが、2002年公開の「劇場版ポケットモンスター 水の都の護神 ラティアスとラティオス」で流れた「謎の少女、再び(迷宮)」となっており、話題に。
ユーザーからは「BGM聞いてるだけで涙出そう」「ムチャクチャ聞き覚えがある」「噴水とか再現しててすごい！」「エモくてず～っと聴いていられる…」「世代狙い撃ちだろ」など、歓喜の声が寄せられている。
すごい！— こいき@ポケモンスリープ (@koiki_pokesle) April 5, 2026
『水の都の護神』の再現だ pic.twitter.com/UZtANU1ayi
【ゲーム情報】
タイトル：Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）
ジャンル：睡眠ゲーム
配信：ポケモン
開発：SELECT BUTTON
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2023年7月20日）
価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）
プレイ人数：1人
©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
Pokémon Sleep is developed by SELECT BUTTON inc.
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