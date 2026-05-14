「ポケモンスリープ」ラティオス、6月上旬実装 しれっとジジーロンも追加
ポケモンは5月14日、スマートフォン向けアプリ「Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）」にて、伝説のポケモン「ラティオス」が新登場すると告知した。6月上旬のイベント「ラティオスとこころのしずく」からとなる。
本イベントは、世界中のユーザーが協力して、みんなでねむけパワーを貯めていく内容になるとのこと。4月に開催された「ラティアス」イベントの後編ともいえる。
『Pokémon Sleep』では、2026年6月上旬から「ラティオスとこころのしずく」イベントが開催！— ポケモン公式 (@Pokemon_cojp) May 13, 2026
ラティオスが新登場し、世界中のリサーチャーたちと協力して、みんなでねむけパワーを貯めていくことが重要になるイベントだよ！
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ラティオスに先立ち、5月25日からはドラゴンタイプのポケモンと出会いやすくなるキャンペーンを開催。さりげなくジジーロンが画像に映り込んでおり、サプライズ発表された形だ。
ユーザーからは「ラティオス待ってました！」「水の都オマージュいいね」「ジジーロン、ジジーロンじゃないか！」「ドラゴンタイプ大集合」「タツベイ育てなきゃ」など、喜びの声が寄せられていた。
また、今後の開発ロードマップも告知。ラテイオス含めた「伝説のポケモン」に対し、満腹になる確率を下げるとのこと。
また、ゲームのリリースから3年弱が経ったことで、出会いたいポケモンに出会えない、複数のポケモンのレベルおよびメインスキルレベルを上げにくい、といった課題がでていることを認識していると報告。
現在、段階的な改善を検討中とのことで、夏に予定しているアップデートで動きがあるとしている。ロードマップ公開記念でゲーム内アイテムも配布中なので、ぜひプレイに役立てよう。
【ゲーム情報】
タイトル：Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）
ジャンル：睡眠ゲーム
配信：ポケモン
開発：SELECT BUTTON
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2023年7月20日）
価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）
プレイ人数：1人
©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
Pokémon Sleep is developed by SELECT BUTTON inc.
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