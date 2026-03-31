ポケモンは3月30日、スマートフォン向けアプリ「Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）」にて、伝説のポケモン「ラティアス」が新登場すると告知した。4月6日15時からとなる。

ラティアスはドラゴンタイプで、「ワカクサ本島／ラピスラズリ湖畔／アンバー渓谷／ワカクサ本島EX」に出現。睡眠タイプは「うとうと」だ。

メインスキルは新しい「いやしのはどう」で、ランダムな仲間ポケモンの元気を2匹ぶん回復し、おてつだいを一定回数分すぐに完了させる効果を持つ。

ファンにとって嬉しいのは、今後実装される「ラティオス」も同じチームに編成した場合、メインスキルの効果がアップすることだ（完了するおてつだいの回数が上昇）。

ユーザーからは「ラティアスキター！」「同じチーム編成の効果うれしすぎる」「マスターサブレの準備はできてる」「どうあがいても強そう」「エスパーだと思ってた。ドラゴンで嬉しい」など、楽しみにしている声が寄せられている。

いっぽうで、“仲間にした1匹目の「せいかく」「サブスキル」が全プレイヤー共通になる”という仕様を“お通し個体”と呼び、一部のユーザーからはあまり実用的ではないと撤廃を求める声も。

あと数ヵ月で3周年を迎える本作。ひとまず伝説のポケモン「ラティアス」のゲットに備え、ポケサブレの温存に注力したい。

【ゲーム情報】

タイトル：Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）

ジャンル：睡眠ゲーム

配信：ポケモン

開発：SELECT BUTTON

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2023年7月20日）

価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

プレイ人数：1人

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Pokémon Sleep is developed by SELECT BUTTON inc.

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