「ポケモンスリープ」赤い伝説のポケモン「ラティアス」4月6日登場 新スキル“いやしのはどう”で仲間を回復
ポケモンは3月30日、スマートフォン向けアプリ「Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）」にて、伝説のポケモン「ラティアス」が新登場すると告知した。4月6日15時からとなる。
ラティアスはドラゴンタイプで、「ワカクサ本島／ラピスラズリ湖畔／アンバー渓谷／ワカクサ本島EX」に出現。睡眠タイプは「うとうと」だ。
メインスキルは新しい「いやしのはどう」で、ランダムな仲間ポケモンの元気を2匹ぶん回復し、おてつだいを一定回数分すぐに完了させる効果を持つ。
ファンにとって嬉しいのは、今後実装される「ラティオス」も同じチームに編成した場合、メインスキルの効果がアップすることだ（完了するおてつだいの回数が上昇）。
ユーザーからは「ラティアスキター！」「同じチーム編成の効果うれしすぎる」「マスターサブレの準備はできてる」「どうあがいても強そう」「エスパーだと思ってた。ドラゴンで嬉しい」など、楽しみにしている声が寄せられている。
いっぽうで、“仲間にした1匹目の「せいかく」「サブスキル」が全プレイヤー共通になる”という仕様を“お通し個体”と呼び、一部のユーザーからはあまり実用的ではないと撤廃を求める声も。
あと数ヵ月で3周年を迎える本作。ひとまず伝説のポケモン「ラティアス」のゲットに備え、ポケサブレの温存に注力したい。
【ゲーム情報】
タイトル：Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）
ジャンル：睡眠ゲーム
配信：ポケモン
開発：SELECT BUTTON
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2023年7月20日）
価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）
プレイ人数：1人
©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
Pokémon Sleep is developed by SELECT BUTTON inc.
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