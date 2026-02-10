ポケモンは2月9日より、スマートフォン向けアプリ「Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）」にて「バレンタイン2026」キャンペーンを開催。

今回のイベントでは、新ポケモンの「アブリー」「アブリボン」（フェアリー）が登場。デザート・ドリンクの新レシピ「みつあつめチョコワッフル」も追加され、ユーザーの間で盛り上がりを見せている。

新ポケモンのアブリー／アブリボンは期待通り食材得意の「あまいミツ」を多く持ってくる子だったので、こぞってゲットしようと機運が高まっている状況だ。必要フレンドPも5ゲージでサブレに優しいのは嬉しいポイント。

ユーザーからは「速報：ワッフル現環境最強」「カボチャ不要なのは嬉しい」「ミツが…ミツが全然足りねぇ…！」「ワッフルつんよ。3回作っただけで58回作ったマカロンのエナジー超えたんだけど」など、新レシピで獲得できるエナジー量に驚く声が多数寄せられていた。

また、「ウチの最強フシギバナちゃんの出番だ！」「自慢のカイロスパイセンを紹介します。まさに蜜の王」と、既存のミツ担当ポケモンを報告する人も。「フシギバナ厳選3匹目です、アメが足りません」「アブリー信じてるぞ」など、いまからミツ担当を用意しようと奮闘する声もあった。

1週間続くバレンタインキャンペーン。みんなが少しでもいい個体のミツ担当アブリーをゲットできるよう、願わずにいられない。

【ゲーム情報】

タイトル：Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）

ジャンル：睡眠ゲーム

配信：ポケモン

開発：SELECT BUTTON

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2023年7月20日）

価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

プレイ人数：1人

©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Pokémon Sleep is developed by SELECT BUTTON inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。