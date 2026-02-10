「ポケモンスリープ」アブリー・アブリボン新登場で喜びの声　新レシピの「みつあつめチョコワッフル」は上級者向け

文●Zenon／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

新ポケモン「アブリー」初日ゲット！SNSでは色違いゲット報告など喜びの声も多数あった

　ポケモンは2月9日より、スマートフォン向けアプリ「Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）」にて「バレンタイン2026」キャンペーンを開催。

　今回のイベントでは、新ポケモンの「アブリー」「アブリボン」（フェアリー）が登場。デザート・ドリンクの新レシピ「みつあつめチョコワッフル」も追加され、ユーザーの間で盛り上がりを見せている。

新レシピの材料は「あまいミツ×38」「ピュアなオイル×28」「ワカクサコーン×28」「リラックスカカオ×21」＝計115個となる。初心者には手が出せない上級者向け料理

　新ポケモンのアブリー／アブリボンは期待通り食材得意の「あまいミツ」を多く持ってくる子だったので、こぞってゲットしようと機運が高まっている状況だ。必要フレンドPも5ゲージでサブレに優しいのは嬉しいポイント。

　ユーザーからは「速報：ワッフル現環境最強」「カボチャ不要なのは嬉しい」「ミツが…ミツが全然足りねぇ…！」「ワッフルつんよ。3回作っただけで58回作ったマカロンのエナジー超えたんだけど」など、新レシピで獲得できるエナジー量に驚く声が多数寄せられていた。

　また、「ウチの最強フシギバナちゃんの出番だ！」「自慢のカイロスパイセンを紹介します。まさに蜜の王」と、既存のミツ担当ポケモンを報告する人も。「フシギバナ厳選3匹目です、アメが足りません」「アブリー信じてるぞ」など、いまからミツ担当を用意しようと奮闘する声もあった。

すべてのミツ難民の期待は、アブリーの小さな体に託された

　1週間続くバレンタインキャンペーン。みんなが少しでもいい個体のミツ担当アブリーをゲットできるよう、願わずにいられない。

筆者が初日にゲットしたアブリー。ミツ枠は2つ、食材確率Mを50で習得、性格は無補正のすなお。う～ん妥協してもいいけれどまだまだ厳選したくなる能力だった。目指せ、ミツ3枠＋食材確率M＋性格れいせいの理想個体！

・公式サイトのお知らせ
https://www.pokemonsleep.net/news/333630313837343933363836393638333231/

 

【ゲーム情報】

タイトル：Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）
ジャンル：睡眠ゲーム
配信：ポケモン
開発：SELECT BUTTON
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2023年7月20日）
価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）
プレイ人数：1人

©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
Pokémon Sleep is developed by SELECT BUTTON inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

■関連サイト