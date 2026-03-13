ポケモンは3月13日、スマートフォン向けアプリ「Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）」にて、おんぱポケモン「オンバット」「オンバーン」が新登場すると告知した。3月23日からとなる。

新たなポケモンはドラゴンタイプの2匹。同時にキャンペーン「ポケモンピックアップウィーク（スキル）」も開催されるので、スキルとくいのポケモンと思われる。

出現するフィールドは「ワカクサ本島 / トープ洞窟 / アンバー渓谷 / ワカクサ本島 EX」の4つ。睡眠タイプは「うとうと」とのこと。

ユーザーからは「オンバーンの寝顔たのしみー」「絶対ゲットします」「あのちょっとコワかわいい見た目がどんな寝顔になるのか、期待」など、楽しみにしている声が寄せられている。

【ゲーム情報】

タイトル：Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）

ジャンル：睡眠ゲーム

配信：ポケモン

開発：SELECT BUTTON

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2023年7月20日）

価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

プレイ人数：1人

