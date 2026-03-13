「ポケモンスリープ」オンバーン新登場 3月23日から
ポケモンは3月13日、スマートフォン向けアプリ「Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）」にて、おんぱポケモン「オンバット」「オンバーン」が新登場すると告知した。3月23日からとなる。
新たなポケモンはドラゴンタイプの2匹。同時にキャンペーン「ポケモンピックアップウィーク（スキル）」も開催されるので、スキルとくいのポケモンと思われる。
出現するフィールドは「ワカクサ本島 / トープ洞窟 / アンバー渓谷 / ワカクサ本島 EX」の4つ。睡眠タイプは「うとうと」とのこと。
ユーザーからは「オンバーンの寝顔たのしみー」「絶対ゲットします」「あのちょっとコワかわいい見た目がどんな寝顔になるのか、期待」など、楽しみにしている声が寄せられている。
【ゲーム情報】
タイトル：Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）
ジャンル：睡眠ゲーム
配信：ポケモン
開発：SELECT BUTTON
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2023年7月20日）
価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）
プレイ人数：1人
©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
Pokémon Sleep is developed by SELECT BUTTON inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。