ポケモンと暮らしてる感 ヌオーのミニテーブル、今日から受注開始 3万5200円
ポケモンは5月14日、ポケモンセンターにてオリジナル商品「ミニテーブル ヌオー」の受注受付を開始した。期間は5月14日～6月3日16時59分までとなる。
「ポケットモンスター」シリーズに登場するポケモン、ヌオーが水の中にいる様子をイメージしたミニテーブルが登場。天板は図鑑説明を再現し、頭をぶつけている様子を示しているという。
サイズは約48.5×46×40cmで、重量が6.1kg。おおよそ膝くらいの高さに天板が来るので、おやつなどを置くのにちょうどいいサイズ感と言えるだろう。
※本体サイズには±5mm程度の個体差があります。
※重量は±500ｇ程度の個体差があります。
ユーザーからは「めっちゃ欲しい」「ソファーの横に置きたい～」「可愛いけど置き場がない」「ヌオーと一緒とか幸せ過ぎる」「表情が良き」「絶対お迎えしよう」など、欲しがる声が多く寄せられていた。
本日より受注開始で、お届けは2027年1月下旬発送予定。価格は3万5200円となる。
・「ミニテーブル ヌオー」の詳細はこちら
https://www.pokemoncenter-online.com/4521329467573.html
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