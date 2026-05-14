ポケモンは5月14日、ポケモンセンターにてオリジナル商品「ミニテーブル ヌオー」の受注受付を開始した。期間は5月14日～6月3日16時59分までとなる。

「ポケットモンスター」シリーズに登場するポケモン、ヌオーが水の中にいる様子をイメージしたミニテーブルが登場。天板は図鑑説明を再現し、頭をぶつけている様子を示しているという。

サイズは約48.5×46×40cmで、重量が6.1kg。おおよそ膝くらいの高さに天板が来るので、おやつなどを置くのにちょうどいいサイズ感と言えるだろう。

※本体サイズには±5mm程度の個体差があります。

※重量は±500ｇ程度の個体差があります。

ユーザーからは「めっちゃ欲しい」「ソファーの横に置きたい～」「可愛いけど置き場がない」「ヌオーと一緒とか幸せ過ぎる」「表情が良き」「絶対お迎えしよう」など、欲しがる声が多く寄せられていた。

本日より受注開始で、お届けは2027年1月下旬発送予定。価格は3万5200円となる。

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

※写真はイメージです。実際の商品と、色やデザインが異なる場合がございます。